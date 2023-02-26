【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧介紹東京新景點 Jarvis：好似拍日劇咁
TVB新旅遊節目《請1日假去旅行》將於3月2日起首播，節目8位主持會以「打工仔」心態出發，實踐「請一日假」自製Long Weekend，整個行程將會用盡每分每秒兼用最平民價錢，過一個喪玩、喪食、喪買的「真．3日2夜」旅行。
8位主持將分成4組，分別出發玩盡4個港人最愛旅遊熱點，包括「東京篇」的周奕瑋和陳嘉慧；「首爾篇」的麥美恩和戴祖儀；「曼谷篇」的李芷晴和何沛珈；「台北篇」的余思霆和金剛。
推介東京新景點
首周出發的組合是周奕瑋（Jarvis）與陳嘉慧（Erica），兩大「日本通」將帶大家玩盡東京，由搭飛機起程一刻已大派貼士，例如一定要揀左邊窗口位，皆因該位罝可於降落前約20分鐘見到富士山，啱晒打卡。
東京的行程非常緊湊，Jarvis和Erica一落機就教大家買Skyliner套票，內附一張東京地鐵48小時乘車券，其間可以不限次數乘搭地鐵，慳住遊勻成個東京；兩人今次還會走訪東京近一、兩年新興景點，包括銀座甜品街、及澀谷宮下公園等。
美食方面當然不能少，兩人會大歎超抵食Omakase及和牛放題等。
感覺似拍日劇
「日本通」Jarvis受訪時亦直指東京近年多了很多新景點：「以東京為例，澀谷已經有好多新去處、新商場，所以今次喺節目入邊，我哋都會主力同大家介紹喺封關呢幾年開咗嘅新地方，等大家有一個Update啲嘅日本行程規劃。」
講到與Erica合作，Jarvis笑言很舒服：「因為大家都識日文，有時同餐廳老闆傾偈，或者喺當地發現啲得意嘢，大家一睇就知道，唔需要翻譯，所以都可以玩得更加盡興。」
Jarvis還爆料指Erica睇《First Love》上晒腦，他說：「Erica去到唔同嘅地方都捉住我拍片扮《First Love》，搞到今次明明係拍旅遊節目，但我覺得好似變咗拍日劇咁。」
麥美恩戴祖儀盡興
至於第二組出發的是麥美恩（Mayanne）、 戴祖儀（Joey），兩位「是非精」在首爾玩得十分盡興。
拍攝期間，二人還不時在社交網上載花絮照，包括朝聖打卡Café、大歎街頭美食等，兩人還獻出「第一次」汗蒸幕及穿韓服，相當Enjoy。
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撰文 : TOPick柴犬出動