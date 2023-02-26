【兩地通關】水貨客再度猖狂阻街　警上水拘46歲女貨值3萬

▲ 水貨客再度猖狂阻街，警上水拘46歲女貨值3萬。（警方提供）

大埔警區聯同食物環境衞生署人員前日（24日）及昨日（25日）展開代號「沃土」（RICHEARTH）的執法行動，在港鐵上水站、彩園路及寶石湖邨一帶打擊涉及水貨的非法活動，並採用「錄影執法」方式以加強搜集證據。



行動中，兩名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎38至51歲，懷疑非法從事水貨活動，涉嫌「在公眾地方造成阻礙」，人員向他們發出共4張傳票。

▲ 水貨客再度猖狂阻街，警上水拘46歲女貨值3萬。（警方提供）



另外，其中一名46歲姓曹本地女子昨日被票控後，今日再次被發現在區內懷疑非法從事水貨活動，涉嫌「在公眾地方造成阻礙」被捕，現正被扣留調查。 人員亦檢獲被捕人士的貨物包括奶粉、護膚品及化妝品等，總值約3萬元。

▲ 水貨客再度猖狂阻街，警上水拘46歲女貨值3萬。（警方提供）





警方強調「水貨活動」為市民日常生活帶來不良的影響，有機會干犯公眾地方造成阻礙罪，一經定罪， 最高刑罰為港幣5,000元或監禁3個月。

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記者：馮芷婷