【趁而家去台灣偷食…譜！2】林映暉食人氣熱炒店　暉哥不甘被睇小：有些地方很大

▲ 暉哥主持《趁而家去台灣偷食…譜！2》。

由台灣通林映暉（暉哥）及J2er伍韻婷（Juliana ）主持的J2旅遊節目《趁而家去台灣偷食…譜！2》，明晚（2月27日）首播，第1集介紹台灣熱炒小菜。

在《趁而家去台灣偷食…譜！2》第1集，暉哥拍住另外2位J2ers施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）試食近年台灣大熱的熱炒店，即類似香港的小炒。

▲ 暉哥與Juliana（右）去台灣嚐美食順道「偷食譜」。

食台灣人氣熱炒

熱炒反映台灣飲食文化，不少菜式為方便配上啤酒，大都是重油、重鹹的重口味小菜。暉哥等3人先後光顧了紅翻天熱炒店及港都熱炒店，都是近年多人光顧的熱搜店。

暉哥分別睇中最惹味的「鳳梨蝦球」及辣味十足的「五更腸旺」，三人食到停不到口，兩味餸順利成為今次「被偷」目標。

節目下半部暉哥搵到台灣料理達人「貓夫人」出手，Juliana亦歸位齊齊偷師。

▲ 暉哥與施焯日及蔡景行食人氣熱炒店。

暉哥被嫌細

兩位主持做起廚房工作都有板有眼，當煮到「五更腸旺」，各人為豬腸沾粉時，「貓夫人」讚二人手勢很好，都可「當人媳婦出嫁咯」，又提到自己有兒子適婚，Juliana第一時間衝出來問「（年紀）多大」，當知道比自己年長一歲時，竟然猛叫「可以呀」，流露出一棵待嫁心。

一旁的暉哥竟然亦表示有意思，卻被「貓夫人」嫌只有24歲年紀太小，暉哥不甘示弱說︰「我有些地方很大……」

▲ 暉哥不甘被睇小。

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