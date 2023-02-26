【趁而家去台灣偷食…譜！2】林映暉食人氣熱炒店 暉哥不甘被睇小：有些地方很大
娛樂 12:57 2023/02/26
由台灣通林映暉（暉哥）及J2er伍韻婷（Juliana ）主持的J2旅遊節目《趁而家去台灣偷食…譜！2》，明晚（2月27日）首播，第1集介紹台灣熱炒小菜。
在《趁而家去台灣偷食…譜！2》第1集，暉哥拍住另外2位J2ers施焯日（Arthur）及蔡景行（行仔）試食近年台灣大熱的熱炒店，即類似香港的小炒。
食台灣人氣熱炒
熱炒反映台灣飲食文化，不少菜式為方便配上啤酒，大都是重油、重鹹的重口味小菜。暉哥等3人先後光顧了紅翻天熱炒店及港都熱炒店，都是近年多人光顧的熱搜店。
暉哥分別睇中最惹味的「鳳梨蝦球」及辣味十足的「五更腸旺」，三人食到停不到口，兩味餸順利成為今次「被偷」目標。
節目下半部暉哥搵到台灣料理達人「貓夫人」出手，Juliana亦歸位齊齊偷師。
暉哥被嫌細
兩位主持做起廚房工作都有板有眼，當煮到「五更腸旺」，各人為豬腸沾粉時，「貓夫人」讚二人手勢很好，都可「當人媳婦出嫁咯」，又提到自己有兒子適婚，Juliana第一時間衝出來問「（年紀）多大」，當知道比自己年長一歲時，竟然猛叫「可以呀」，流露出一棵待嫁心。
一旁的暉哥竟然亦表示有意思，卻被「貓夫人」嫌只有24歲年紀太小，暉哥不甘示弱說︰「我有些地方很大……」
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撰文 : TOPick柴犬出動