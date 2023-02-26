  • 21°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 15:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔡天鳳碎屍案】警續將軍澳墳場尋失蹤遺骸　消息：曾接載蔡的私家車內有血跡

社會 13:03 2023/02/26

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為日前失蹤的名媛蔡天鳳，警方在案發村屋單位雪櫃內發現死者雙腳，惟其部分殘肢和頭顱仍然下落不明。警方昨（25日）出動飛虎「水鬼隊」潛入將軍澳儲水池調查，今日（26日）繼續在懷疑棄屍處將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸，高空搜查隊在山坡游繩而下，搜索儲水池對上山坡。據了解，警方在曾接載她的私家車內發現血跡。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

警方今日（26日）宣布，落案控告蔡天鳳前夫父親、哥哥謀殺，前夫母親妨礙司法公正，周一在九龍城裁判法院提堂。而前夫今日被捕後，仍未被落案。

據了解，警方仍然調查龍尾村村屋是否第一案發現場，最新在曾接載蔡天鳳的私家車內發現血跡，正化驗屬於誰人。

案情指，死者與前夫家庭有巨額金錢糾紛，疑有人不滿其金錢處理方式而犯案。警方最後在涉案單位的雪櫃發現人體殘肢，現場有碎肉機、電鋸及2煲混有人體組織的湯。警方現拘捕死者前夫的父母及兄長共3人。

早前潛逃的前夫昨日（25日）已於東涌落網，他當時企圖經東涌碼頭潛逃離境，當場被捕。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【暴動判囚】８男女涉參與理大暴動　被判囚42至57個月
今日 12:21
【暴動判囚】８男女涉參與理大暴動　被判囚42至57個月
【男童失蹤】13歲男童上周五離黃大仙家後失蹤　昨遊樂場被尋回
今日 12:33
【男童失蹤】13歲男童上周五離黃大仙家後失蹤　昨遊樂場被尋回
【貪污受賄】53歲警長涉受賄50萬　插手被三合會追數親友案件
今日 12:56
【貪污受賄】53歲警長涉受賄50萬　插手被三合會追數親友案件

你可能感興趣

【暴動判囚】８男女涉參與理大暴動　被判囚42至57個月
今日 12:21
【暴動判囚】８男女涉參與理大暴動　被判囚42至57個月
【男童失蹤】13歲男童上周五離黃大仙家後失蹤　昨遊樂場被尋回
今日 12:33
【男童失蹤】13歲男童上周五離黃大仙家後失蹤　昨遊樂場被尋回
【貪污受賄】53歲警長涉受賄50萬　插手被三合會追數親友案件
今日 12:56
【貪污受賄】53歲警長涉受賄50萬　插手被三合會追數親友案件
罪案 網絡熱話 飛虎 村屋 謀殺 九龍城 大埔 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
17:06 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望
12:27 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望
【蔡天鳳碎屍案】涉案前夫父親疑為案件主謀　曾任職警長18年前離職
13:17 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】涉案前夫父親疑為案件主謀　曾任職警長18年前離職