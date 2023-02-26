【蔡天鳳碎屍案】警續將軍澳墳場尋失蹤遺骸　消息：曾接載蔡的私家車內有血跡

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為日前失蹤的名媛蔡天鳳，警方在案發村屋單位雪櫃內發現死者雙腳，惟其部分殘肢和頭顱仍然下落不明。警方昨（25日）出動飛虎「水鬼隊」潛入將軍澳儲水池調查，今日（26日）繼續在懷疑棄屍處將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸，高空搜查隊在山坡游繩而下，搜索儲水池對上山坡。據了解，警方在曾接載她的私家車內發現血跡。

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警方今日（26日）宣布，落案控告蔡天鳳前夫父親、哥哥謀殺，前夫母親妨礙司法公正，周一在九龍城裁判法院提堂。而前夫今日被捕後，仍未被落案。

據了解，警方仍然調查龍尾村村屋是否第一案發現場，最新在曾接載蔡天鳳的私家車內發現血跡，正化驗屬於誰人。

案情指，死者與前夫家庭有巨額金錢糾紛，疑有人不滿其金錢處理方式而犯案。警方最後在涉案單位的雪櫃發現人體殘肢，現場有碎肉機、電鋸及2煲混有人體組織的湯。警方現拘捕死者前夫的父母及兄長共3人。

早前潛逃的前夫昨日（25日）已於東涌落網，他當時企圖經東涌碼頭潛逃離境，當場被捕。

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記者：陳麗娜