【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式

▲ 28歲名媛蔡天鳳遭殺害肢解，案情引起全城關注。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害肢解，部分殘肢更被烹調成「人肉湯」，案情引起全城關注。殯儀從業員「賣棺材的男孩」版主最近亦在Facebook撰文，講解遺體不齊全下，可供選擇的3種殯儀方式。

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據Facebook專頁「賣棺材的男孩」，版主表示最近也收到朋友查詢，在遺體不齊全情形下，殯儀可怎樣做的問題。因此他亦率先講解，遺體在被發現後，到達殯儀手上將會經歷的流程。

據其描述，遺體在被發現後，警察會到場，同時會有救護員前往現場。若救護員發現遺體已明顯沒有生命跡象，就會交由警方處理。警方會立刻封鎖現場做蒐證，多角度拍攝現場狀況。蒐證完畢後，就會通知政府運送遺體的車輛（俗稱黑箱車），將遺體運送往公眾殮房。

如果死者身份被確認的話，警方會聯絡死者家屬，在警方陪同下辦理認屍手續，以及會見法醫。家屬會見完法醫後，法醫就會開始替遺體進行死因研究，視乎過程及死者病歷及各種狀況，法醫會決定會否解剖遺體。

在正常情況下，家屬會見法醫後數天，公眾殮房就會發出領取遺體證明書，以及俗稱「法醫紙」的form 11文件，讓家屬辦理喪事。在經歷上述流程後，就會由殯儀業者與家屬接洽後事安排。

遺體不完整下 3種殯儀方式

版主指出，本港能完全修復大面積遺體破損的服務有限，所以如果遺體並不完整，小面積的，可能本地也能找到修復師處理。但如果遺體有大面積缺損，殯儀業者只能有以下幾項選擇：

1. 把僅有的遺體全部放進靈柩，直接封棺，不作瞻仰遺容。

2. 找紙紮師傅將缺損之部位製作紙紮模型代替。

3. 在外地尋找遺體修復團隊來港替先人進行修復。

版主續指，由於三者價目分別頗大，再加上「第三點並不符合現代殯儀使用者追求平平平廉廉廉的社會消費價值觀」，因此他表示絕少人會使用第3項方案。而他亦指自己只是見過行內流傳的圖片，並未接觸過相關事情。

對於此案，版主亦有抒發個人情感，感嘆「遺體不完整，對家人來說必定是一件悲痛莫名的事」同時，他亦反問自己一個問題：

多年來親手接觸了那麼多先人遺體，實不相瞞，與常人相比，面對人類遺體會多多少少有一分的麻木，那麼到底我能否夠膽處理分屍肢解烹屍這類事情呢？

而他的回答是「不能」，最後，他並感慨表示：

即使經常接觸遺體的我也真的做不了，因為我還有良知的自覺，未到冷血狂徒的地步。

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責任編輯：羅嘉欣