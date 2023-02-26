【抗癌之路】6歲女童驚患子宮頸癌　抗癌7年切除子宮又復發：我累全家

▲ 化名妞妞的女童，6歲確診子宮頸癌，9歲切除子宮，依家13歲又再復發，慘！

子女生病，父母比孩子更難受！早前，河南開封一名13歲女孩，在6歲時身體突然出血，其後確診患上子宮頸癌，之後開始7年抗癌路。病情兩度復發，女孩更在9歲那年切除子宮，家庭承受很大壓力之外，女孩亦絕望想放棄：「我連累全家！」使媽媽也不禁心痛女兒：「媽媽不想放棄妳，我不能沒有妳！」

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綜合內地媒體報道，河南開封女孩妞妞（化名）的媽媽劉女士受訪時，悲訴女兒的情況。劉女士稱，妞妞在6歲時身體出現不規則出血，被確診為子宮頸癌，

當時聽到這個消息，我整個人都懵了，一個6歲的孩子怎麼會得這種病。然後我們就進行了化療放療，定期檢查，所有的項目都做了，可是在9歲的時候，醫生告訴我，復發了。

劉女士稱，女兒難受的時候就會背對著她，不想讓她難受，因為女兒怕她更難受，女兒9歲時，她沒有選擇，只可以接受醫生意見，同意女兒切除子宮，

我沒有別的選擇，同意了給她切除子宮。

豈料，在女兒13歲時，癌症再次復發，劉女士指，當時女兒不斷發訊息給她，表示：「我不想治療了，我想放棄治療。」正在乘搭高鐵的劉女士，看到女兒這樣說，心痛更崩潰，眼淚默默流，

我們家孩子才13歲，就跟我說這樣的話，她是放棄了自己的生命，還是放棄了我。我說孩子妳放棄了，那媽媽呢，媽媽怎麼辦，媽媽不想放棄妳，我不能沒有妳啊。我把所有的愛都給了她，我的兒子也在說，媽媽妳能不能看看我，妳每天都在看著姊姊。

女兒妞妞不想因為自己連累了全家，哭著表示，

感覺因為我連累了一整個家庭，他們花在我身上的時間和精力太多了。

在旁的劉女士聽著女兒這麼說，眼淚奪眶而出，她緊抱女兒安慰，

我不想給人生留下遺憾，不想以後的人生沒有妳，如果沒有妳，我感覺自己也活不下去了。

為了給妞妞治病，他們已經花了幾十萬人民幣，劉女士表示，只要孩子能長大成人，有一絲希望自己都不會放棄，劉女士希望業內人士能給出一些建議幫助孩子。

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在媽媽、老師、記者的多方勸慰下，妞妞打消了放棄治療的念頭，並重拾信心決定繼續接受治療。對此，網民紛紛為劉女士及妞妞打氣及祈禱，希望妞妞早日康復！

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責任編輯︰王明芳