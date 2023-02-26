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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【3.1停免費核酸】政府稱監管機制嚴謹　暫未接獲偽造樣本

社會 14:28 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

政府稱監管機制嚴謹，暫未接獲偽造樣本。（資料圖片）

今年１月至今，政府表示各社區檢測中心及檢測站免費檢測服務的使用量呈平穩下降趨勢，宣布因應疫情發展，會由３月１日起停止於社區檢測網絡提供免費核酸檢測服務，並縮減核酸檢測運作規模，只保留21個社區檢測中心及檢測站為市民提供自費核酸檢測服務。

就社區核酸檢測服務，政府稱一向設有嚴謹的監管機制，嚴格監察有關服務的質素，包括持續將檢測承辦商呈報的檢測數字與政府內部資訊科技系統進行比對及核實，以及定期抽查覆檢不同類別的檢測個案，以確保檢測結果可信及公帑運用得宜。
 
政府表示一直要求各檢測承辦商確保各社區檢測中心及檢測站按照規定妥善營運，並符合各項日常運作及感染控制要求，暫時未有接獲任何有關偽造檢測樣本的報告或投訴。醫務衞生局表示會作出仔細調查，如發現任何涉嫌欺詐或偽造紀錄的情況，會轉交執法部門跟進。

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記者：馮芷婷

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