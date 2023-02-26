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【賭王千金】盛傳何超蓮竇驍4月豪辦逾5千萬世紀婚禮　鄧紫棋當伴娘獻唱賀新人

娛樂 15:32 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

何超蓮與竇驍盛傳4月於峇里舉行世紀婚禮。

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地藝人竇驍自2019年公開戀情以來，人前人後表現恩愛，不但經常以情侶檔孖住出席活動，又時常在社交平台放閃，閃盲大批單身網民。惟去年底有網民發現超蓮的社交平台已有一段時間未見竇驍蹤影，隨即傳出「分」訊。

今年初現身TVB錄影《獎門人新春感謝祭》，接受TVB娛樂新聞台訪問時以「穩定嘅」三字回應感情狀況。另被網民問到可否分享竇驍的生日照，超蓮親自回覆：「不給你們看。」打破二人分手傳聞。

【賭王千金】傳與竇驍感情生變　何超蓮開腔疑闢分手謠言

何超蓮被爆4月嫁竇驍做人妻。

豪辦5千萬元婚禮

今日（2月25日）突然又傳出新消息，今次並非「分」訊而是「婚」訊！有指二人已決定於4月復活節期間在峇里島舉行婚禮，無論場地選址、佈置抑或招待賓客也預備得一絲不苟，務求把婚禮籌備得盡善盡美。

消息指，婚禮在峇里一個戶外私隱度極高的地方舉行，入場時需核對身份才能入場，保安嚴密。

除邀請雙方摯親兼好友，還有百過名圈中藝人及名人出席見證，包括好姊妹鄧紫棋（G.E.M.）及李蘊、JW、Twins、薛凱琪等，當中擔任伴娘的G.E.M.更會在婚禮上獻唱賀新人。有指婚禮辦足兩天，讓賓客玩得盡興而歸。

超蓮作為已故賭王千金，挑選婚紗方面十分講究，她訂製了價值過百萬元的名牌手工縫製婚紗，當然不少得價值過千萬的珠寶首飾。加上超蓮和竇驍貼心為賓客安排五星級酒店住宿及機票，保守估計整個婚禮需花費超過5千萬港元籌備，堪稱是一場世紀婚宴。

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【賭王千金】驚爆賭王曾被暗殺至少3次　何超蓮千金身份令創業路更艱難

貼地食牛腩麵

原來超蓮與竇驍秘密返港，日前被網民在中環街頭野生捕獲。

相中見二人在一間馳名食牛腩麵的店舖外排隊，兩人齊以休閒裝束上陣，盡顯貼地親民的一面。

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