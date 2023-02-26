  • 21°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 15:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【手術燈墜下】衛生署指3款同品牌手術燈受影響　要求供應商4周內交報告

社會 15:11 2023/02/26

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

衞生署昨(25日)表示，昨日接獲手術燈掉落事件之本地供應商提交的初步調查資料，並繼續跟進相關事宜。衞生署發言人表示，就醫管局日前發生手術燈掉落事件，衞生署醫療儀器科已即時聯絡本地供應商了解事件，並要求該本地供應商通知受影響客戶有關事件及作跟進。
　　 
醫療儀器科日前接獲醫管局呈報一宗醫療儀器的醫療事件，並於昨日接獲本地供應商回覆，指根據製造商初步調查資料，認為事件的成因可能與固定手術燈的螺絲有關。此外，除涉事的手術燈（Volista STANDOP）外，製造商發現有關問題亦可能影響以下另外3款使用同一款固定方法並曾供應香港的Maquet手術燈，分別是「Hanaulux HLX 3000」、「PowerLed / Hled 」、「Maquet PowerLed II」。

發言人表示，就該手術燈安全事件，署方今日已再次致函要求手術燈的本地供應商應立即通知受影響的客戶及作出跟進，該本地供應商亦須於四星期內提交調查報告。

就有關手術燈掉落事件，衞生署醫療儀器科已於二月二十日及二月二十四日在其網站上載特別警示，並向各持份者發出電郵，提醒他們注意事件，如有使用受影響手術燈，應聯絡其儀器供應商。另一方面，醫務衞生局已於2月19日知會香港私家醫院聯會有關醫管局公布的手術燈安全事件。衞生署私營醫療機構規管辦公室亦已聯絡各私家醫院及日間醫療中心，要求他們徹底檢查相關設備，以及聯絡有關製造商/承辦商安排檢查，以策安全。

衞生署自2004年起設立自願性「醫療儀器行政管理制度」，包括醫療儀器及貿易商的表列制度和推出市場後的監察系統。按風險為本的方針，本地負責人可以根據「醫療儀器行政管理制度」申請表列第II、III及IV級一般醫療儀器及第B、C及D級體外診斷醫療儀器；而低風險的醫療儀器，即第 I 級一般醫療儀器（包括一般手術燈）和第 A 級的體外診斷醫療儀器，並不屬於「醫療儀器行政管理制度」下的表列範圍。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋
　

相關文章

【3.1停免費核酸】政府稱監管機制嚴謹 暫未接獲偽造樣本
今日 14:28
【3.1停免費核酸】政府稱監管機制嚴謹 暫未接獲偽造樣本
【24億博彩稅】外界憂影響非恆常捐款額　陳茂波：馬會慈善儲備達數百億元徵稅影響有限
今日 12:12
【24億博彩稅】外界憂影響非恆常捐款額　陳茂波：馬會慈善儲備達數百億元徵稅影響有限
【蔡天鳳碎屍案】警續將軍澳墳場尋失蹤遺骸　消息：曾接載蔡的私家車內有血跡
今日 13:03
【蔡天鳳碎屍案】警續將軍澳墳場尋失蹤遺骸　消息：曾接載蔡的私家車內有血跡

你可能感興趣

【3.1停免費核酸】政府稱監管機制嚴謹 暫未接獲偽造樣本
今日 14:28
【3.1停免費核酸】政府稱監管機制嚴謹 暫未接獲偽造樣本
【24億博彩稅】外界憂影響非恆常捐款額　陳茂波：馬會慈善儲備達數百億元徵稅影響有限
今日 12:12
【24億博彩稅】外界憂影響非恆常捐款額　陳茂波：馬會慈善儲備達數百億元徵稅影響有限
【蔡天鳳碎屍案】警續將軍澳墳場尋失蹤遺骸　消息：曾接載蔡的私家車內有血跡
今日 13:03
【蔡天鳳碎屍案】警續將軍澳墳場尋失蹤遺骸　消息：曾接載蔡的私家車內有血跡
公立醫院 醫務衞生局 醫療機構 手術 衞生署 私家醫院

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
17:06 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望
12:27 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望
【蔡天鳳碎屍案】涉案前夫父親疑為案件主謀　曾任職警長18年前離職
13:17 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】涉案前夫父親疑為案件主謀　曾任職警長18年前離職