【手術燈墜下】衛生署指3款同品牌手術燈受影響　要求供應商4周內交報告

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衞生署昨(25日)表示，昨日接獲手術燈掉落事件之本地供應商提交的初步調查資料，並繼續跟進相關事宜。衞生署發言人表示，就醫管局日前發生手術燈掉落事件，衞生署醫療儀器科已即時聯絡本地供應商了解事件，並要求該本地供應商通知受影響客戶有關事件及作跟進。



醫療儀器科日前接獲醫管局呈報一宗醫療儀器的醫療事件，並於昨日接獲本地供應商回覆，指根據製造商初步調查資料，認為事件的成因可能與固定手術燈的螺絲有關。此外，除涉事的手術燈（Volista STANDOP）外，製造商發現有關問題亦可能影響以下另外3款使用同一款固定方法並曾供應香港的Maquet手術燈，分別是「Hanaulux HLX 3000」、「PowerLed / Hled 」、「Maquet PowerLed II」。

發言人表示，就該手術燈安全事件，署方今日已再次致函要求手術燈的本地供應商應立即通知受影響的客戶及作出跟進，該本地供應商亦須於四星期內提交調查報告。

就有關手術燈掉落事件，衞生署醫療儀器科已於二月二十日及二月二十四日在其網站上載特別警示，並向各持份者發出電郵，提醒他們注意事件，如有使用受影響手術燈，應聯絡其儀器供應商。另一方面，醫務衞生局已於2月19日知會香港私家醫院聯會有關醫管局公布的手術燈安全事件。衞生署私營醫療機構規管辦公室亦已聯絡各私家醫院及日間醫療中心，要求他們徹底檢查相關設備，以及聯絡有關製造商/承辦商安排檢查，以策安全。

衞生署自2004年起設立自願性「醫療儀器行政管理制度」，包括醫療儀器及貿易商的表列制度和推出市場後的監察系統。按風險為本的方針，本地負責人可以根據「醫療儀器行政管理制度」申請表列第II、III及IV級一般醫療儀器及第B、C及D級體外診斷醫療儀器；而低風險的醫療儀器，即第 I 級一般醫療儀器（包括一般手術燈）和第 A 級的體外診斷醫療儀器，並不屬於「醫療儀器行政管理制度」下的表列範圍。

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責任編輯：陳展棋

