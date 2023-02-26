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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【過渡屋】荃灣過渡屋「喜盈」即日起接受申請　料最快9月入伙

社會 15:18 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（社協網站截圖）

香港社區組織協會（社協）第二個過渡性組合房屋項目「喜盈」即日起至下月31日接受申請，該項目位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界，將提供220個以一至二人家庭單位為主的獨立單位，每個單位均設有獨立洗手間及煮食空間，輪候公屋3年或以上的獨居人士或二人家庭，並以原居於荃灣及葵涌不適切居所的市民會優先考慮。

「喜盈」位於荃灣油麻磡路及昌榮路交界，即昌榮路迴旋處往沙田方向對上，項目佔地約4000平方米，組合屋樓高4層，以「組裝建成」方式興建，每個單位均設有特大窗戶，讓住戶享有室內自然採光及通風。

「喜盈」提供220個以一至二人家庭單位為主的獨立單位，有關單位面積約為150平方呎，並設有獨立洗手間及煮食空間、基本裝修及煙霧感應器等消防設備。項目亦鄰近多個大型公屋屋邨，已有連結各區的交通網絡。

項目預期將於9月落成及陸續安排申請者入住，會提供至少3年租住期，租金訂為每月家庭入息的25%或綜援租金津貼，預計全期受助人數達700人。而項目對象主要為申請公屋3年或以上的獨居人士或二人家庭，並以原居於荃灣及葵涌不適切居所的居民優先；有少量名額予以有特殊房屋需要但申請公屋未夠2年的人士，且項目另有3個四至五人家庭單位及一個無障礙單位予有特殊醫療需要家庭申請。

項目由即日起開放申請，3月31日下午5時截止，有關申請內容及表格可瀏覽社協網址

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