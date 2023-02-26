【士丹頓街活化】市建局推「社區客廳」及「共居」新概念　短期內招標物色營運者

▲ 市建局將在短期內為「共居」 項目的營運者進行招標，促進社區的自主更新及長遠發展。（市建局提供）

市建局考慮到中上環舊區蘊藏豐富的歷史文化和地方特色，早年在推行士丹頓街項目（H19 項目）時，期望以重建以外的方法，研究保育及活化項目內的特色建築群及社區肌理，並推「社區客廳」及「共居」等新概念，建構融和社區。市建局將在短期內為「共居」 項目的營運者進行招標，促進社區的自主更新及長遠發展。

社區人士對 H19 項目小區未來發展的四大願景

(一) 知識共聚：連結地區團體，以互動參與，跨代共融為原則，將區內傳統及文化薪火相傳

(二) 民生共創：引入「共居」概念及便利民生的店舖，讓小區達到「民生共創」

(三) 社區共享：透過地緣協作，善用社區資源，營造社區聚腳點以加強社區的歸屬感

(四) 身心共融：配合小區的環境和個性，籌組以「身心共融」為本的活 動，共同建構融和社區

過去三年，市建局團隊與不同社區團體共謀協作，透過樓宇復修和改造重設的市區更新策略，為項目內合共九幢已收購的舊建築，進行「大翻身」 和提升設施，將舊建築物活化再用，成為嶄新的「共居」項目，讓社區資源能達致「民生共創」及「社區共享」的願景。

建築群保存唐樓特色 引入「共居」理念

為了落實「共居」項目，市建局團隊全面復修建築群外、內的結構，提升樓宇的安全水平。建築物的混凝土結構已受很大程度侵蝕，出現鬆脫剝落，需要不同程度的復修，團隊在修補破損混凝土時，注入可促進混凝土自我修復的添加劑，減低日後出現裂縫引致鋼筋鏽蝕的風險，並應用新型腐蝕抑制劑和額外加添防霉塗層，強化復修效能，以延長樓宇壽命。

團隊亦將各層住宅單位重新佈局，改劃成 38 個不同大小的單人或雙人「共居」單位，每樓層設有逾2至3個單位，每個單位足夠擺放床鋪和日常傢俱， 而每層也設有共用廁所、浴室和廚房，讓居民使用。

同時，局方計劃加裝公用設施管理系統，協助物業管理人員監控公用設施的使用狀況，提升日後樓宇管理和維修保養的工作效率。

增設社區客廳

市建局亦計劃於華賢坊西兩個地下相連單位，建設「社區客廳」，為街坊增設聚腳點，並交由營運機構管理。團隊在設計「社區客廳」室內配置時，將兩個400 平方呎的單位打通，以便居民因應不同用途靈活運用，並盡量擴闊前門和後門的出入口，加強與毗連街道及居民的相連性，亦充分利用華賢坊東和中和里的休憩空間，編織社區網絡，亦方便項目周邊的居民可直達「社區客廳」，增進鄰里交流。

市建局計劃在短期內，就挑選項目的營運機構進行招標，以物色具經驗和能力的機構合作夥伴，共同管理和營運建築群，首階段為期五年。 市建局期望與營運機構共同逐步落實H19項目「社區營造」的目標，將居民的活化社區願景，融入營運方案，連繫鄰里，並善用「社區客廳」等不同共享資源，促進社區的自主更新及長遠發展。

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責任編輯：梁凱婷