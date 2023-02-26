【冥冥之中】高齡產婦想墮胎　收胎兒報夢3年後結局極意外

▲ 高齡產婦想墮胎，收胎兒報夢，3年後結局極意外。

報夢投胎？台灣一名網民日前分享一段靈異經歷，指自己的媽媽當年懷著弟弟時，曾考慮過墮胎。後來是因為媽媽一位有靈異能力的舊同事，跟她表示自己發了一場預知夢，才令媽媽打消念頭，順利誕下弟弟。

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有網民日前在網上討論區Dcard發帖分享，指自己與弟弟年齡相差近10歲，媽媽當年懷著弟弟時已是高齡產婦，因此曾考慮過墮胎。

後來，媽媽一位離職很久的前同事突然聯絡她。該名同事本身有靈異體質，他一見到網民的媽媽，就問她是否懷孕，更表示：「妳肚子裡的小孩跑來托夢給我，叫我跟妳說：不要把他拿掉」。前同事再說：

他叫我跟妳說他已經投胎三次都失敗了，這是他第四次，拜託妳一定要讓他投胎成功，如果妳讓他投胎成功，他說他一定會好好報答妳！

至於報答方式，就是給家中帶來一大筆錢。網民的媽媽聽後半信半疑，但也答應生下孩子。而最終弟弟平安出世後，3年內家族公司生意果然變好，也賺到錢買屋，令一眾網友嘖嘖稱奇，留言表示：「這來報恩的啦！好好珍惜欸。」

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責任編輯︰王明芳