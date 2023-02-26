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【財爺網誌】陳茂波：預算案點出三大發展重點　本港有能力建設國際綠色科技及金融中心

政治 15:58 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

陳茂波探訪多家綠色科技初創企業。(財政司司長網誌圖片)

新一年度的《財政預算案》上周發表，財政司司長陳茂波表示，當中超過一半篇幅聚焦在拼經濟上，點出數字經濟、第三代互聯網（Web3）及構建國際綠色科技及金融中心三大發展重點。他認為，香港訂了減碳的方向，且擁有不少具質素的綠色科技企業和國際金融中心優勢，有能力更好結合綠色科技和綠色金融，建設國際綠色科技及金融中心。

陳茂波今日在網誌中提到，發展綠色科技及綠色金融，更是國際大趨勢。據統計，全球綠色科技市場規模在2030年將達到4,174億美元，與2021年的355億美元規模相比，年化複合增長率達到31.5%，足見市場發展潛力巨大。

他指，目前全球尚未出現具領導地位、兼具綠色科技及綠色金融的產業集群，國家早已訂出雙碳目標，我們也訂了減碳的方向，且擁有不少具質素的綠色科技企業和國際金融中心優勢。他認為，香港絕對有能力更好結合綠色科技和綠色金融，借助這雙引擎以加速這個產業的發展，建設國際綠色科技及金融中心將為香港帶來新的藍海。

陳茂波、黃偉綸探訪多家綠色科技初創企業

另外，陳茂波昨日與財政司副司長黃偉綸分別到訪科學園及數碼港，探訪多家綠色科技初創企業，了解他們的創新技術和發展需要。陳茂波指，深深感受到在《預算案》提出的雙綠色策略，確實正值其時，是推動香港綠色發展的一條必由之路。

他補充，科學園已有超過100家綠色科技企業，其中一家透過3D打印技術設計出人造陶泥底盤，用於海底珊瑚和生態復修的工作，既能協助回復海洋美麗的生態，也同時貢獻海洋碳封存的能力。這家初創公司在科學園成長，其後得到中東資金賞識和投資，使其業務快速擴展，讓一個綠色夢想走出亞洲。

黃偉綸在社交網站發文指，在數碼港行政總裁任景信的陪同下，探訪了三間綠色科技公司，包括城市農業科技公司、智慧建築科技公司和可再生能源的企業。各間公司負責人逐一介紹了他們的創科產品及服務，充分顯示他們對科技、環保、可持續發展的理念和熱誠。

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責任編輯：區綽彥

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