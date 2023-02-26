【蔡天鳳碎屍案】譚家透過死者好友發聲　丈夫：「好開心同感激佢係我嘅生命出現」

▲ （資料圖片）

28歲模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）早前被揭遇害並遭碎屍，聲稱是其好友的「豹太」今（26日）在社交平台發文，代譚家轉達訊息，引述蔡天鳳老公Chris指，「好開心同感激佢係我嘅生命出現，帶左四個咁得意咁聽話嘅小朋友俾我，好扶持我同好愛我嘅一個人。Abby生前係一個好好心地好善良嘅人，永遠都想幫人，我覺得邊個做到佢屋企人同朋友係嗰個人嘅福氣。」

「豹太」又引述現任家翁形容死者「只係一個冇血緣嘅寶貝女」，提到連司機亦讚揚死者是一個很盡責的媽媽，並透露死者對長輩很尊重及客氣，一家人去旅行也很融洽。

死者現任家姑就指，「結左婚番黎，女又係佢新抱又係佢」，透露死者每逢其生日及母親節均會送禮及與其一起用膳，並指死者對管家、工人及司機均很好，從沒架子。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰