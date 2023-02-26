【蔡天鳳碎屍案】方媛避見人郭富城獨自現身馬場　林鈺洧慨嘆上周才認識蔡天鳳

▲ 林鈺洧慨嘆上周才認識蔡天鳳，本想跟對方做朋友。

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi），慘遭前夫一家殺害，案件震驚香港，引來網民討論和關注。

死者生前與郭富城太太方媛份屬好友，不時獲對方邀請到其豪宅野餐聚會，兩女感情要好。

【蔡天鳳碎屍案】名媛蔡天鳳與天王嫂屬好姊妹 生前常到郭富城家中與方媛聚會

郭富城封口不提

今日（2月26日）郭富城現身沙田馬場出席賽馬日支持愛駒，過往愛妻方媛必定陪伴在側，而今天只有郭富城獨自現身。他以一身端裝西裝亮相，以墨鏡及黑色口罩上陣，可見特別裝嚴。

郭富城甫出場便成為傳媒焦點，即被包圍訪問，先問到可對愛駒有信心，他笑謂：「唔知㗎！」當問到太太方媛是否因好友蔡天鳳離世大受打擊，未有一同出席，以及對於死者生前曾到訪其家的印象，郭富城全程不發一言，但就繼續保持微笑。

有網民翻出2019年蔡天鳳母親上載Abby與郭富城的合照，相中Abby站在郭富城旁邊，而身後貼滿《舞林密碼》演唱會的海報，相信是騷後在後台拍的照片。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

港姐與Abby有一面之緣

另外，應屆港姐冠軍林鈺洧在今日與亞軍許子萱、季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏出席活動時，林鈺洧透露剛於上周日（2月19日）的賽馬日舉行的TVB盃中認識Abby，對於死者的印象，她覺得對方熱情、活潑又樂觀。

她續指大家年紀相若，本身想跟對方做朋友，豈料竟慘遭殺害離世，大家對悲劇發生也感到很傷心，希望事件早日水落石水，Abby早日安息。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R