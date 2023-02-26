【創新教育】小學教師廢物利用　啟發學生造出長者健身發電器

▲ 黃耀坤帶領學生參加比賽。（中華煤氣有限公司提供）

由煤氣公司與香港教育城合辦、 教育局協辦的「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」，分為小學組及中學組，設「綜合能源解決方案」、「數碼化」及「去碳化」三大主題。參賽隊伍選擇至少一個主題，運用任何程式、軟件或工具，設計出全新的智慧能源創新方案。於中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）任職 STEM 發展主任的黃耀坤帶領學生參加比賽，讓同學放膽嘗試不同實驗，更在比賽中獲得佳績。

黃耀坤認為，STEM教育必須結合工藝， 「上課學習往往是紙上談兵，但透過動手實習，學生可在拆卸和組裝的 過程中獲得滿足感、激發創意」。為激發學生好奇心，他到垃圾站收集棄置電動麻雀枱等素材，讓同學放膽拆開不同零件，了解箇中工程和科學原理。

受黃耀坤啓發，兩位六年級生陳彥匡和林衍造製造一部「移動式長者健身發電器」參賽，讓長者隨時隨地做手部運動，透過轉動摩打產生電力，邊運動邊為手機充電。 兩位同學希望採用循環再用的物料，於是黃耀坤帶他們到鴨寮街「執」 材料，包括二手 LED 燈和廢棄木板。結果作品成功獲得環保智慧能源大賽優異獎，得一萬元獎金。林同學表示今次經驗激發了他的科創意欲，「希望有一天參賽作品可以產品化，每位老人家都擁有一部」。

▲ 兩位同學憑「移動式長者健身發電器」項目奪得「綠火焰計劃 – 環保智慧能源大賽」優異獎。（中華煤氣有限公司提供）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛