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【另類喪禮】婆婆生前設計M&M's棺材　過身後家人辦主題喪禮笑別

健康 16:54 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

婆婆生前設計棺材，過身後家人辦主題喪禮笑別。

生命總有告終一天，但留下來的可以是一股正能量。美國一名非常喜歡朱古力品牌M&M's公仔的婆婆，生前預先訂製一個M&M's公仔棺材，棺材上的朱古力豆都寫上每位家人姓名。而在她離世後，她的家人亦為她舉行M&M's主題喪禮，笑著送別婆婆。

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綜合外國媒體報道，美國亞利桑那州婦人Mary Ester Stocks Martin Gailey是一名語文藝術教師，任教職30年。由於她的姓名大寫，學生都習慣為她取暱稱「MM」。亦因此，Mary與她的兒子一起設計了M&M's棺材，以準備她的身後事。

而在Mary離世後，家人就為她她舉辦了一場M&M's主題葬禮，會場上家人都穿上不同顏色的M&M's衣服，代替黑白喪服。而在Mary的棺材上，還放上9朵紅玫瑰、一頂紅色及綠色的M&M's帽，此外還有朱古力豆，寫上Mary的6個孩子及57位孫子名字，十分別出心裁。

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Mary的孫兒Roundtree Scott 在喪禮後分享照片，並在社交媒體寫道：「祖母，你是對的，我們都喜歡你的棺材。」他並表示非常想念她：

我非常想念你，我會想念你的爆谷…以及最重要的那些擁抱。

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責任編輯：羅嘉欣

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