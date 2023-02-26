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【自私鄰居】晾衫架「生曬6件臘肉」　下層鄰居衣服沾醬油感崩潰

親子 17:06 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

晾衫架生曬臘肉，樓下嘅鄰居真係多得你唔少！

屋外晾衫架只供晾曬衣物？新加坡1名男子發現樓上鄰居竟然在晾衣架上曬臘肉，而自己剛洗乾淨的衣物正在晾曬時，被沾滿了肉汁與醬油，他即時怒火中燒，上網發文抱怨，並向相關部門投訴，最終經傳媒介入報道後，該名鄰居收回臘肉，並說：「自己做五花肉，拿醬醃了一下，放在外面曬了一下，我不知道不可以這麼做。」

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綜合外媒報道，事件於1月15日，發生在新加坡武吉巴督52街第536座組屋，一名屋主把醃製過的豬肉晾在晾衫架上生曬，同一大廈下層住戶的48歲陳先生探頭出外查看自己晾曬的衣服，發現上面沾有一滴滴褐色污漬。最初他原以為是沾上了咖啡，豈料抬頭一看，竟驚見樓上5樓的住戶將6塊搽滿了醬汁的醃漬豬肉懸掛在晾衣竹上，生肉上的醬油向下一滴一滴落到他的衣服上，行為缺德，令他怒氣衝天。

陳先生在Facebook群組「COMPLAINT SINGAPORE」的 Facebook頁面發帖申訴，並上載「生曬6件臘肉」照片，指樓上鄰居的行為導致他剛洗好的衣服被醬油弄髒，

我的鄰居把五花肉掛在公寓的廚房窗外，用醬油弄髒了我剛洗過的衣服。

陳先生指，他的曬衣架也殘留醬油的痕跡。而住在同一大廈3樓的鄰居也表示，「即使她想曬乾五花肉，也不是放在我們曬衣服那邊，它的汁會流下來弄到我們的衣服」。另一名鄰居張先生也對該住戶的做法感到疑惑，「為什麼不放到冰箱裡去？」

有傳媒走訪到該單位，仍看到6件肥美的五花肉正在生曬，而屋主受訪時竟指，今天趁著陽光燦爛，便將六塊肉晾到屋外，她在這裡居住約十年，但坦言並不知道不可以這麼做，而她已經把肉都收進屋裡了，以後也不會再這麼做，並為受影響的鄰居道歉。

我們想說自己做一點五花肉，拿醬醃了一下，放在外面曬了一下！

貼文一出，即引起網民關注，有人認為該戶主嚴重影響鄰居的日常生活，而且毫無衛生概念，「嚴重需要報警。掛在那裡毫無意義。高層很有可能從他們的衣服上滴下洗滌劑水（標準）。然後不能食用並且將肉掛在那裡也不安全」、「不衛生並且容易滋生細菌和蠕蟲」、「這是什麼？這個人的大腦今天不能正常運作啦」、「嚴肅的？？？你為什麼不把它掛在你的廁所裡？不能吧？毀掉其他人的衣服沒問題，但不能弄髒自己的房子。以自我為中心」。

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責任編輯︰王明芳

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