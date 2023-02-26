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【女遊日本】余潔滢李月兒日本狂浸溫泉　挑戰雪下玩飛行傘

娛樂 16:58 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

余潔滢（左）和李月兒齊主持《女遊日本》。

余潔滢（Zoe）和李月兒（Luna）襯着去年年底日本剛剛開放的時候拍節目《女遊日本》，日前接受HOY TV主播區雪琦專訪，分享日本好玩有趣的事物。

《女遊日本》顧名思義就是女生遊日，為甚麼特意找兩個女生主持日本旅遊節目呢？Luna笑着猜測：「我猜因為很多女生都喜歡去日本吃喝和逛街，所以（製作組）今次湊合我和Zoe同行。」

至於Zoe得知自己能到日本拍攝兩個月時都深感興奮：「但又很神秘的，我們未知行程怎樣，只知道我們要去兩個月，要帶多點衣服，因為會轉涼，所以要帶多些冬天衣物。」 

余潔滢和李月兒齊接受區雪琦（右）訪問。

浸溫泉賞美景

談到在日本必做的活動浸溫泉，Zoe和Luna都說：「浸了很多很多！」日本有很多不同類型的溫泉，Zoe最喜歡的就是在兵庫縣那個望着大海的溫泉：「 那個海是瀨戶內海，可以見到日本很多山景，一邊浸在那海天一色的溫泉裏，一邊看着海浪拍上岩石。」

Luna亦分享了在另一個溫泉的有趣體驗：「那個溫泉不只舒服，泉中還有吃腳皮的魚兒，我和Zoe剛把腳放進溫泉，魚兒便瘋狂地湧過來，牠們好像很餓，因為那天我們很早到達，可能是牠們的第一餐。我和Zoe手捉着手，忍不住尖叫，因為好像被電擊那樣。」

《女遊日本》

​​​​​​​初試飛行傘

除邊浸溫泉邊享受日本美景，製作組亦為兩位安排了不同挑戰：「我們登上山，當日還要是零下很冷，我們還看見雪呢！我們在雪下玩飛行傘。」Luna回憶。

Luna坦然自己有點害怕，但還是很心動很想嘗試飛行傘，因為平日外遊，尤其是去日本，自己不會想到玩飛行傘：「若非為節目，可能畢生都不會嘗試。」

Zoe亦很享受飛行傘的活動：「我很享受，但沒有想過會如此大風，跑下去準備起飛時，猛風已經開始撲面。面部沒有保護，正面迎風，我也不知自己是激動到流淚，還是被風吹到流淚！但這是一次很棒的體驗！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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