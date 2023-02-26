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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：$135/5盒GODIVA黑巧克力軟心雪條

社會 17:00 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

惠康萬寧7-11本周優惠，焦點有$135/5盒GODIVA黑巧克力軟心雪條（7-11提供）

惠康、萬寧及7-Eleven 今周優惠，包括Dreyer’s  各款皇牌家庭裝雪糕/雪條，$39.9；凡於惠康消費滿$50，即可參加吃喝玩樂大抽獎，超過7,000份獎品，每周推出不同的大奬，購買指定3款產品可享多一次抽獎機會。萬寧多款護膚、低敏護膚及染髮產品正推出買第2件半價的優惠。7-Eleven各款GODIVA黑巧克力軟心雪條$135/5盒。

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惠康優惠：至慳至抵價（優惠期: 24/2/2023 - 2/3/2023）

  • 金寶湯各款濃縮湯，$32.9/3罐
  • Dreyer’s  各款皇牌家庭裝雪糕/雪條，$39.9
  • 買雞蛋/ 奶製品/ 冷凍飲品滿$40，送百福蒸煮豆腐

凡於惠康消費滿$50，即可參加吃喝玩樂大抽獎，即玩即抽，超過7,000份獎品，每周推出不同的大奬。購買以下產品可享多一次抽獎機會。（優惠期: 24/2/2023 - 2/3/2023）

  • 金暹頂級泰國香米10公斤，$102
  • 獅球嘜3支裝芥花籽油，$83.9
  • 佐治雲咸紅酒，$139買1送1，再送維他氣泡檸檬茶

萬寧優惠：（優惠期： 24/2/2023 - 2/3/2023）

多款護膚、低敏護膚及染髮產品正推出買第2件半價的優惠。

  • 精選染髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝
  • 精選護髮/造型產品買第2件半價，單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝
  • 精選健髮產品買第2件半價，單一發票買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝
  • 精選護膚產品買第2件半價
  • 精選低敏護膚產品買第2件半價
  • 精選女性衛生護理產品買第2件半價
  • 精選沐浴產品買第2件半價
  • 精選口腔護理產品買第2件半價

上述買第2件半價優惠，以價錢較低的一件半價，不包括出位價、試用裝及換購價產品。

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7-Eleven優惠：

  • 【$8/支】可口可樂/ 加系可口可樂/ 無糖可口可樂/ 芬達橙味/ 雪碧/ 無糖雪碧青檸味/ 玉泉忌廉梳打/ 玉泉+C有汽檸檬味汽水500毫升膠樽裝/ 玉泉青檸味有氣水410毫升（優惠期：22/2/2023 – 28/2/2023）
  • 【$9/罐】朝日啤酒KING CAN大罐裝（優惠期：22/2/2023 – 28/2/2023）
  • 【$135/5盒】GODIVA黑巧克力軟心雪條(各款) （優惠期：24/2/2023 – 28/2/2023）
  • 【$57/8支】雀巢DRUMSTICK甜筒 (各款) （優惠期：24/2/2023 – 28/2/2023）
  • 【$26/4件】雀巢脫脂乳酪飲品 / 低脂乳酪杯 140克 (各款) （優惠期：24/2/2023 – 28/2/2023）

部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

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責任編輯：陳麗娜

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