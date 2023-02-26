  • 18°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 18:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公民科考察】辦證中心周日特別開放　助師生辦回鄉證赴內地考察

社會 17:11 2023/02/26

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

港島辦證中心今曰特別開放，為有需要換領或申請回鄉證的師生提供服務。 （蔡若蓮fb）

香港與內地全面通關，公民科內地考察即將於4月展開。教育局與香港中旅證件服務有限公司協調，為即將出發參與高中公民與社會發展科內地考察的師生安排辦理回鄉證的便利服務。

中旅將由今日（26日）起，直至下月19日，一連四個星期日特事特辦，開放指定辦證中心。

開放指定辦證中心，包括：

2月26日：港島中心

3月5日：九龍東中心

3月12日：新界西中心

3月19日：九龍西中心

服務時間：上午9時至中午12時

港島辦證中心今曰特別開放。教育局局長蔡若蓮表示，20多所中學，合共逾600名師生，順利完成相關手續，秩序井然，並感謝中旅職員加班提供服務。

教育局呼籲，有需要的師生需盡快於中旅的網上系統預約，並向學校提交基本個人資料和預約號碼，局方續指，收到學校提供的師生名單後，將安排時段辦證。 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【放寬口罩令】劉宇隆：3月可陸續取消口罩令　放寬速度不宜太慢
今日 15:49
【放寬口罩令】劉宇隆：3月可陸續取消口罩令　放寬速度不宜太慢
【蔡天鳳碎屍案】譚家透過死者好友發聲　丈夫：「好開心同感激佢係我嘅生命出現」
今日 15:58
【蔡天鳳碎屍案】譚家透過死者好友發聲　丈夫：「好開心同感激佢係我嘅生命出現」
【高才通】入境處明日起調整人才輸入計劃　須申報有否刑事定罪紀錄
今日 12:04
【高才通】入境處明日起調整人才輸入計劃　須申報有否刑事定罪紀錄

你可能感興趣

【放寬口罩令】劉宇隆：3月可陸續取消口罩令　放寬速度不宜太慢
今日 15:49
【放寬口罩令】劉宇隆：3月可陸續取消口罩令　放寬速度不宜太慢
【蔡天鳳碎屍案】譚家透過死者好友發聲　丈夫：「好開心同感激佢係我嘅生命出現」
今日 15:58
【蔡天鳳碎屍案】譚家透過死者好友發聲　丈夫：「好開心同感激佢係我嘅生命出現」
【高才通】入境處明日起調整人才輸入計劃　須申報有否刑事定罪紀錄
今日 12:04
【高才通】入境處明日起調整人才輸入計劃　須申報有否刑事定罪紀錄
中小學教育 蔡若蓮 新界 九龍 公民與社會發展科 出入境管制 新界西 九龍東 九龍西 證件

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
17:06 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
今日 11:39
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望
12:27 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望