【公民科考察】辦證中心周日特別開放　助師生辦回鄉證赴內地考察

▲ 港島辦證中心今曰特別開放，為有需要換領或申請回鄉證的師生提供服務。 （蔡若蓮fb）

香港與內地全面通關，公民科內地考察即將於4月展開。教育局與香港中旅證件服務有限公司協調，為即將出發參與高中公民與社會發展科內地考察的師生安排辦理回鄉證的便利服務。

中旅將由今日（26日）起，直至下月19日，一連四個星期日特事特辦，開放指定辦證中心。

開放指定辦證中心，包括：

2月26日：港島中心

3月5日：九龍東中心

3月12日：新界西中心

3月19日：九龍西中心

服務時間：上午9時至中午12時

港島辦證中心今曰特別開放。教育局局長蔡若蓮表示，20多所中學，合共逾600名師生，順利完成相關手續，秩序井然，並感謝中旅職員加班提供服務。

教育局呼籲，有需要的師生需盡快於中旅的網上系統預約，並向學校提交基本個人資料和預約號碼，局方續指，收到學校提供的師生名單後，將安排時段辦證。

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責任編輯：梁凱婷