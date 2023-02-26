【蔡天鳳碎屍案】渠務處人員下午抵大埔案發村屋　消息：將打開附近沙井尋找失蹤殘肢

▲ 渠務處人員下午抵大埔案發村屋，消息指將打開附近沙井尋找失蹤殘肢。

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為日前失蹤的名媛蔡天鳳，警方在案發村屋單位雪櫃內發現死者雙腳，惟其部分殘肢和頭顱仍然下落不明。警方今日（26日）除了繼續在懷疑棄屍處將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸。警員亦繼續到懷疑碎屍現場大埔龍尾村調查，今日下午有渠務處工人到龍尾村，消息稱他們會打開村屋附近沙井以查看有否殘肢。

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今日下午2時渠務署人員駕駛通渠車輛到達涉事村屋，及後人員入內調查。西九龍重案組亦都到場調查，尋找死者殘肢及頭顱的下落。

警方今日亦宣布，落案控告蔡天鳳前夫父親、哥哥謀殺，前夫母親妨礙司法公正，周一在九龍城裁判法院提堂。而前夫昨日（25日）被捕後，仍未被落案。

據了解，警方仍然調查龍尾村村屋是否第一案發現場，最新在曾接載蔡天鳳的私家車內發現血跡，正化驗屬於誰人，詳情即看【下一頁】。

案情指，死者與前夫家庭有巨額金錢糾紛，疑有人不滿其金錢處理方式而犯案。警方最後在涉案單位的雪櫃發現人體殘肢，現場有碎肉機、電鋸及2煲混有人體組織的湯。警方現拘捕死者前夫的父母及兄長共3人。

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記者：陳麗娜、曾秋文