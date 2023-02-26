  • 17°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 19:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】美國頂尖大學要求學生使用ChatGPT完成作業　籲教導學生適應世間變化

社會 18:53 2023/02/26

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

華頓商學院一名教授鼓勵學生採用人工智能科技，並要求學生必需使用ChatGPT輔助完成作業。（華頓商學院網頁）

美國頂尖的賓夕法尼亞大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）中，一名教授鼓勵學生採用人工智能科技，並要求學生必需使用ChatGPT輔助完成作業，並表示教育工作者應教導學生適應世間的變化。

教授創業及創新課程的教授伊森莫利克（Ethan Mollick）表示，首次在教學大綱中，加入了人工智能政策（A.I. Policy），並稱不僅允許學生使用ChatGPT，而且必須用作輔助工具，完成部分作業。他亦表示，在操作上，學生需要花工夫詢問問題，才會得到好的結果，並強調不應盲目相信所得資訊，需要核實求證。

他直言，本週的課堂上，幾乎每個人都在使用ChatGPT，稱「即使我不要求學生使用相關科技，我亦無法阻止他們」。他指，學生透過詢問機器人在不同議題上的回應，並整合有關資訊，進一步為課上的專題研習項目提出想法，他欣然承認，「這些想法都很好，是互動的結果」。

對於人工智能如何改變課堂評估，他表示，教育工作者應該與時俱進，在世界發生變化時，教導學生如何適應這種變化。

就ChatGPT，香港大學於本月初宣布禁止學生在課堂、作業和考試中使用相關工具，將行為視為抄襲，其他大學亦相繼表示，會審視情況，並制定適用政策，但現階段尚未有定案。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【蔡天鳳碎屍案】渠務處人員下午抵大埔案發村屋　消息：將打開附近沙井尋找失蹤殘肢
今日 17:33
【蔡天鳳碎屍案】渠務處人員下午抵大埔案發村屋　消息：將打開附近沙井尋找失蹤殘肢
【公民科考察】辦證中心周日特別開放　助師生辦回鄉證赴內地考察
今日 17:11
【公民科考察】辦證中心周日特別開放　助師生辦回鄉證赴內地考察
【創新教育】中大教師研創新教學方式　助學生在家遙距進行實時實驗
15:52 2023/02/15
【創新教育】中大教師研創新教學方式　助學生在家遙距進行實時實驗

你可能感興趣

【蔡天鳳碎屍案】渠務處人員下午抵大埔案發村屋　消息：將打開附近沙井尋找失蹤殘肢
今日 17:33
【蔡天鳳碎屍案】渠務處人員下午抵大埔案發村屋　消息：將打開附近沙井尋找失蹤殘肢
【公民科考察】辦證中心周日特別開放　助師生辦回鄉證赴內地考察
今日 17:11
【公民科考察】辦證中心周日特別開放　助師生辦回鄉證赴內地考察
【創新教育】中大教師研創新教學方式　助學生在家遙距進行實時實驗
15:52 2023/02/15
【創新教育】中大教師研創新教學方式　助學生在家遙距進行實時實驗
科技產品 中學 賓夕法尼亞 大學 人工智能 創業 香港 美國 AR 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
17:06 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
今日 11:39
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望
12:27 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望