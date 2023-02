【人工智能】美國頂尖大學要求學生使用ChatGPT完成作業　籲教導學生適應世間變化

▲ 華頓商學院一名教授鼓勵學生採用人工智能科技,並要求學生必需使用ChatGPT輔助完成作業。(華頓商學院網頁)

美國頂尖的賓夕法尼亞大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)中,一名教授鼓勵學生採用人工智能科技,並要求學生必需使用ChatGPT輔助完成作業,並表示教育工作者應教導學生適應世間的變化。

教授創業及創新課程的教授伊森莫利克(Ethan Mollick)表示,首次在教學大綱中,加入了人工智能政策(A.I. Policy),並稱不僅允許學生使用ChatGPT,而且必須用作輔助工具,完成部分作業。他亦表示,在操作上,學生需要花工夫詢問問題,才會得到好的結果,並強調不應盲目相信所得資訊,需要核實求證。

他直言,本週的課堂上,幾乎每個人都在使用ChatGPT,稱「即使我不要求學生使用相關科技,我亦無法阻止他們」。他指,學生透過詢問機器人在不同議題上的回應,並整合有關資訊,進一步為課上的專題研習項目提出想法,他欣然承認,「這些想法都很好,是互動的結果」。

對於人工智能如何改變課堂評估,他表示,教育工作者應該與時俱進,在世界發生變化時,教導學生如何適應這種變化。

就ChatGPT,香港大學於本月初宣布禁止學生在課堂、作業和考試中使用相關工具,將行為視為抄襲,其他大學亦相繼表示,會審視情況,並制定適用政策,但現階段尚未有定案。

責任編輯:梁凱婷