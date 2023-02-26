【人工智能】美國頂尖大學要求學生使用ChatGPT完成作業　籲教導學生適應世間變化

▲ 華頓商學院一名教授鼓勵學生採用人工智能科技，並要求學生必需使用ChatGPT輔助完成作業。（華頓商學院網頁）

美國頂尖的賓夕法尼亞大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）中，一名教授鼓勵學生採用人工智能科技，並要求學生必需使用ChatGPT輔助完成作業，並表示教育工作者應教導學生適應世間的變化。

教授創業及創新課程的教授伊森莫利克（Ethan Mollick）表示，首次在教學大綱中，加入了人工智能政策（A.I. Policy），並稱不僅允許學生使用ChatGPT，而且必須用作輔助工具，完成部分作業。他亦表示，在操作上，學生需要花工夫詢問問題，才會得到好的結果，並強調不應盲目相信所得資訊，需要核實求證。

他直言，本週的課堂上，幾乎每個人都在使用ChatGPT，稱「即使我不要求學生使用相關科技，我亦無法阻止他們」。他指，學生透過詢問機器人在不同議題上的回應，並整合有關資訊，進一步為課上的專題研習項目提出想法，他欣然承認，「這些想法都很好，是互動的結果」。

對於人工智能如何改變課堂評估，他表示，教育工作者應該與時俱進，在世界發生變化時，教導學生如何適應這種變化。

就ChatGPT，香港大學於本月初宣布禁止學生在課堂、作業和考試中使用相關工具，將行為視為抄襲，其他大學亦相繼表示，會審視情況，並制定適用政策，但現階段尚未有定案。

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責任編輯：梁凱婷