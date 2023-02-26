【好市民獎】新地獲頒好機構獎　稱未來會繼續協助警方推廣好市民精神

▲ 新鴻基地產獲頒「好機構獎」。（新鴻基地產提供）

新鴻基地產執行董事馮秀炎今日（26日）出席「2022年好市民獎頒獎典禮」，代表集團接受由警務處處長蕭澤頤頒發的「好機構獎」嘉許狀，表揚新地過去一年協助警方向公眾推廣防罪滅罪訊息方面作出的貢獻。

新地指，針對警方打擊罪惡的宣傳，新地由2021年年底至今，在旗下15個遍佈港九新界、人流暢旺的大型商場播放由警方製作的影片，題材包括網絡安全、非法賭博、防騙及保護兒童等。除了在策略性位置播放上述影片，新地更提供場地贊助，供警方舉辦有關防罪的講座和攤位，全面將防罪、滅罪的訊息傳遞至數百萬名市民。 除了協助警方打擊罪惡，新地亦於去年9月至10月，在旗下商場免費提供場地，讓警方設立「動物守護．社區大使」計劃推廣站，向社區傳遞愛護動物和防止殘酷對待動物的信息。

新地表示，未來會繼續協助警方推廣「好市民精神」。集團五大商場包括元朗形點、沙田新城市廣場、觀塘APM、旺角東MOKO及中環IFC，將會於本月至11月，向警方免費提供場地舉辦巡迴展覽，讓大眾對「好市民獎勵計劃」有更深認識，鼓勵市民協助警方舉報罪行和適當時候挺身而出，宣揚正向價值。

獲頒好機構獎名單:

新鴻基地產發展有限公司

愉景灣航運服務有限公司

順豐速運（香港）有限公司

香港銀行同業結算有限公司

中國工商銀行（亞洲）有i限公司

中國移動香港有限公司

港鐵公司

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責任編輯：吳穎嵛