【娛樂台主播】王鎮泉與靚女友影婚照放閃　泉叔：最近的時間過得像風一樣快

今年1月，TVB娛樂台主播「泉叔」王鎮泉（Jeoffrey）於個人社交平台公布向女友Vanilla求婚成功。即將「升呢」為人夫的王鎮泉，在今日（2月26日）於個人社交平台連環送閃，分成兩輯相上載數張型格婚照。

王鎮泉在第一輯相寫道：「Sweet Couple, Sweet Birds, Home Sweet Home」；在另一輯相寫道：「最近的時間過得像風一樣快」Jeoffrey的未婚妻Vanilla擁有一把長髮、身型高瘦。

圈中好友潘靜文、姚子羚、阮嘉敏、陳家樂、蔡國威等紛紛留言送上祝福。

▲ 王鎮泉在1月於個人IG公布求婚成功。

未婚妻愛心爆棚

二人拍拖一年多，早認定對方為終身伴侶。雙方家人亦很喜歡對方，視對方為心目中的女婿和新抱。

在婚照有雀仔，因為Jeoffrey和Vanilla現時一起共養7隻雀仔，Jeoffrey曾接受TOPick訪問指：「我養咗4隻相思雀，我叫佢哋做四寶飯。佢養咗兩隻鸚鵡珍珠和奶茶，之後我哋再一齊養咗一隻鸚鵡叫皮皮。我哋因為雀仔而結緣，所以求婚時嗰個盒係模仿屋企7隻雀仔而製成嘅公仔，再加乾花，然後我將戒指放喺皮皮公仔嘅頸上，向佢求婚。」

他更大讚未婚妻稱：「大家都鍾意動物，佢會因動物而動情緒，覺得佢好善良，加上佢好開心會成日笑。」他更直言：「佢對我好重要。」

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