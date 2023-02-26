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【兩會2023】吳秋北倡香港納入國家人體器官共用系統　黃國建議兩地政府文書互認

政治 18:13 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

吳秋北建議，香港納入國家器官共用系統。（趙居逸攝）

全國兩會下月初在京召開，工聯會政協委員和人大代表分別提出17項提案及建議，包括建議取消豁免港澳台學生思政課、將香港納入國家人體器官共用系統、兩地互認政府文書等。

吳秋北︰港澳台學生豁免修讀思政課已不合事宜

全國人大代表、工聯會會長吳秋北認為，港澳台學生豁免修讀「思想政治教育課」（思政課）的規定已不合事宜，香港回歸國家後，學生應該對國家情況更好地理解，若豁有關課程，觀感上是港澳台學生可特殊化，不利於，港澳台同胞融入國家發展。

吳秋北又建議將香港納入國家人體器官共用系統。他指出，內地在有關方面方面已非常規範化，如因為不可明言、居心叵測的原因而拒絕器官共用，是不能接受的，認為只會因此錯過救治時機，讓人心痛，而有關建議，則可以免除此類悲劇。

他又建議，將建議內地政府允許港府，購買大灣區的閒置商品房作為香港公屋，解決本港基層市民住房困難。又認為，香港作為國際自由貿易港，兩地應與海南自貿港強強聯手建立戰略合作夥伴關係，加速各領域發展。

被問到全國人大常委人選，吳秋北認為常委一職是光榮的，是為國家為市民的角色，自己不會強求，但強調無論在甚麼崗位都會保持正面態度，及擔當精神。

黃國倡兩地政府文書互認

全國政協委員的黃國表示，大灣區城市已實現一小時生活圈，隨着全面通關，對跨境交通運輸需求大增，加上港珠澳大橋港車北上不設配額，預計45萬名香港私家車的車主和乘客受惠。工聯會建議優化「雙重驗車」、「雙重保險」規定，推動驗車和保險整合標準的兩地合一，助大灣區融合發展和便捷流通。


黃國稱，現時兩地政府所發出文書，例如出生、死亡、婚姻證明或無結婚紀錄證明書，兩地政府部門互不認可，均需要透過內地公證機構，及香港公證律師的再次公證才能成為法律或政府認可的文書，這對兩地市民帶來很大困擾，亦造成資源浪費，故工聯會提出解決兩地政府文書互認的問題。

馬光如倡港深口岸區域設港式服務綜合牙科醫院

另外，全國政協委員馬光如稱，不少港人會考慮到深圳進行牙科治療 , 造就深港口岸區域附近設立不少私營口腔診所，港人求診者未必太掌握內地情況，及口腔診所的醫療水準，容易因水準參差而蒙受醫療事故風險。所以，故工聯會建議在港深口岸區域設立港式服務綜台牙科醫院，以滿足民眾對牙科服務的需求。

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記者：趙居逸

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