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【致命惡菌】婦人旅行住Airbnb染惡菌　呼吸困難狂咳染「退伍軍人病」

食用安全 18:24 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

英國75歲婦人Pamela Farman染惡菌。

不少人旅遊都會選擇住Airbnb，但英國一名75歲婦人到美國旅遊期間，卻因受旅館浴缸的細菌感染，出現咳嗽及呼吸困難徵狀，確診「退伍軍人病」，差些送命。

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綜合外國媒體報道，英國75歲婦人Pamela Farman在2022年5月，與丈夫及女兒到美國佛羅里達州旅行，而他們所入住的Airbnb旅舍相當污糟，泳池及浴缸都長滿青苔，亦因此她開始出現呼吸困難及咳嗽徵狀，求醫證實她的肺部受細菌感染，嚴重受損，患上「退伍軍人病」。

醫生告知Pamela Farman，她能活著是相當幸運。而她亦表示自己現在經常會呼吸困難、感到疲乏，不能回復到以前的狀態。

她的家人事後與Airbnb相關人員聯繫，但家人認為對方表現敷衍，似不想承擔責任，更拒絕了家人提出的退款請求。而家人表示：

這不是錢的問題，我們只是希望可以把旅館的浴缸清理乾淨，以免更多人生病。

家人為此已向Airbnb提出控訴。Airbnb相關人員則向媒體表示高度關心事件，並承諾在調查期間，將暫停供應部分房源。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 網絡熱話 傳染病 咳嗽 泳池 Airbnb 英國

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