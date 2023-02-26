【蔡天鳳碎屍案】閨密IG悼蔡天鳳　 爆1個原因誤上賊車

▲ 蔡天鳳閏密在IG悼念亡友，並在限時動態爆Abby因為1個原因誤上賊車。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害肢解碎屍，駭人命案震撼全城。Abby的好友、台灣時尚網紅Doris（林若佳）今日就在IG連發動態，除了悼念Abby之外，亦表示亡友因誤信他人，才招致殺身之禍，不禁感慨表示：「果然能騙到你的，都是你最相信的人。」

最新影片推介：

蔡天鳳慘遭分屍的命案，警方繼續搜索死者Abby其他殘肢，Abby被拍到2月21日下午2時15分，於大埔科進路露面後就此下落不明，她失蹤前搭上前夫哥哥駕駛的白色七人車，打算接送和前夫所生的女兒。但車子駛入獅子山隧道前，前夫鄺男上車和Abby在車上發生爭執，兩人扭打糾纏導致她受傷流血昏迷，車上更採集到小量血跡。隨後，Abby就被載到前老爺租住位於大埔龍尾村的村屋，遭人肢解烹煮。

台灣時尚網紅Doris（林若佳），今日（26）在IG限時動態悼念Abby外，也提到Abby即使跟鄺港智已離婚，但仍相當照顧前夫一家，

她對你全家視如己出，不管你之前的詐騙案件，不管你爸的性侵，不管你哥的負債，不管你媽的申請破產，依然對你們全家經濟上給予最大照顧。即便(使)跟他離婚、即便(使)他們一家四口沒一個正常人，她依然盡心盡力的照顧你們全家。

儘管Abby對前夫一家有情有義，但Doris震怒的指，Abby因為太過相信對方已遭遇害，

你們卻用這種最慘無人道的方式來對待她。要不是相信他們，她會毫無防備的上了你哥的那台車嗎？果然能騙到你的都是你最相信的人。

另外也有酸民留言攻擊Doris，指她不認識Abby，面對酸民的留言，Doris亦不客氣直斥，表示「來一個就封鎖一個」，

老娘跟Abby認不認識還要證明給你們看？要不要我順便拍戶口名簿、戶籍謄本、護照、身分證來證明我是真人而不是AI？ 有那個時間哭夭的話，先去想想怎麼賺錢把自己的生活過好再說吧！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳