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【好市民獎】工銀亞洲獲頒好機構獎　為本屆唯一一間獲獎銀行

社會 18:44 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

工銀亞洲獲頒好機構獎。（工銀亞洲提供）

中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」）今日（26日）於香港警務處舉辦的「好市民獎2022暨50週年頒獎典禮」中榮獲「好機構獎」。工銀亞洲去年在金融詐騙案及串謀洗黑錢案中協助警方偵查及鎖定犯罪集團，有效維護金融消費者權益，獲警方提名角逐「好機構獎」，並成為本屆唯一一間獲獎銀行。

工銀亞洲副主席、執行董事兼行政總裁武龍表示，打擊金融犯罪是工銀亞洲的重要使命之一，本行致力提升風險管理，並透過應用創新金融科技，多措並舉防止金融犯罪發生，保障客戶及市民免受因詐騙和金融罪案引起的損失。工銀亞洲指，將繼續積極與執法部門和監管機構緊密合作，共同守護香港金融系統安全，致力打擊金融犯罪活動，為維護香港金融體系穩健發展、保護金融消費者權益作出持續努力。

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責任編輯：吳穎嵛

 

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警務處 工銀亞洲

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