【ACCA公益關愛日】財會界慈善人力車比賽　共籌逾110萬元

▲ ACCA今日舉行第二十五屆「ACCA公益關愛日」。（左三）財政司司長陳茂波、（右二）ACCA香港分會會長祁詠儀。（ACCA提供）

今日（26日），ACCA（特許公認會計師公會）香港分會於中環遮打道行人專用區圓滿舉行第二十五屆「ACCA公益關愛日」。活動以「全心關愛25載 邁向更美好未來」為主題，邀請了財政司司長陳茂波擔任主禮嘉賓，並吸引財會界逾300名來自會計師事務所、跨國企業、商業機構、院校以及不同團體的精英參與，成功籌得約110萬元善款，當中EY FSO勇奪人力車大賽冠軍。​​​​​​

活動籌得善款將撥捐本地三個慈善機構

（一）樂言社教育基金的「星兒的定格人生」計劃：⽀援自閉症或學習有困難的孩童

（二）快樂港仁的「關愛港人」計劃：為基層家庭及獨居長者提供免費中醫治病防疾援助

（三）心晴行動慈善基金的「晴心線上行」計劃：通過舉辦線上活動提升公眾的身心靈健康

▲ ACCA今日舉行第二十五屆「ACCA公益關愛日」。（ACCA提供）

▲ ACCA今日舉行第二十五屆「ACCA公益關愛日」。（ACCA提供）

活動創辦人財政司司長陳茂波擔任今屆主禮嘉賓，並於開幕儀式時表示，這是《財政預算案》宣布啟動「開心香港」活動後，他第一個參加得最開心的活動，形容為「回家」，亦稱對香港經濟及前景非常有信心。

ACCA香港分會會長祁詠儀於開幕儀式上表示，作為主辦機構，希望繼續為社區發放正能量及宣揚關愛精神，協助社會上有需要的人士，資助弱勢社群，並於後疫情世代堅負社會責任，為社會的可持續發展及未來作出貢獻。

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責任編輯：梁凱婷