  • 17°C
香港時間 : 2023226日 (週日) 20:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】80人獲頒好市民獎　22歲内地大學生智破好友受騙免老婦失380萬元

社會 19:32 2023/02/26

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

警務處處長蕭澤頤及一眾嘉賓主禮，頒發好市民獎（梁偉榮攝）

警方今日（26日）警方今日（26日）於灣仔會展中心舉行「好市民獎2022暨50周年頒獎典禮」，嘉許80名市民協助偵破案件。案件類型包括盜竊案、騙案、 風化案及刑事毁壞等，亦有7間機構因協助警方打擊罪行而獲頒「好機構獎」。

好市民獎2022當中涉及10宗詐騙案，騙徒犯案手法多為假扮受害者的家人，以騙取金錢。有獲頒好市民獎的銀行職員因察覺顧客轉賬的金額和原因有可疑，於是協助查證並報警，識破騙徒的詭計。

獲頒好市民獎的22歲學生魏中澳，於去年9月發現同為内地來港，就讀於科技大學的潘同學行為有異，在他關懷慰問後，才知道潘同學遇上僞裝内地公安的詐騙電話，被騙徒誘使其參與行騙計劃，於是魏中澳和潘同學透過警方微信「港漂報案室」群組報案，成功阻止騙案發生，亦避免一名83歲婆婆損失380萬元。

同樣獲頒好市民獎的60歲的士司機楊錦華，在去年9月駕駛的士接載一名65歲婆婆，期間留意到婆婆與其他人的電話對話，電話中的男子自稱是婆婆的兒子，因與別人打架而被綁架，需要現金才可獲得釋放，楊先生懷疑婆婆遇到騙案，於是聯絡婆婆的女兒確認，發現兒子完好無缺，更致電婆婆報平安。楊先生證實為騙案後報警，並協助警方調查，成功阻止騙案發生。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲

 

 

相關文章

【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
今日 18:20
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
【蔡天鳳碎屍案】閨密IG悼蔡天鳳　 爆1個原因誤上賊車
今日 18:33
【蔡天鳳碎屍案】閨密IG悼蔡天鳳　 爆1個原因誤上賊車
【好市民獎】工銀亞洲獲頒好機構獎　為本屆唯一一間獲獎銀行
今日 18:44
【好市民獎】工銀亞洲獲頒好機構獎　為本屆唯一一間獲獎銀行
【ACCA公益關愛日】財會界慈善人力車比賽　共籌逾110萬元
今日 19:32
【ACCA公益關愛日】財會界慈善人力車比賽　共籌逾110萬元

你可能感興趣

【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
今日 18:20
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
【蔡天鳳碎屍案】閨密IG悼蔡天鳳　 爆1個原因誤上賊車
今日 18:33
【蔡天鳳碎屍案】閨密IG悼蔡天鳳　 爆1個原因誤上賊車
【好市民獎】工銀亞洲獲頒好機構獎　為本屆唯一一間獲獎銀行
今日 18:44
【好市民獎】工銀亞洲獲頒好機構獎　為本屆唯一一間獲獎銀行
民協 銀行 司機 灣仔 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
17:06 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
今日 11:39
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望
12:27 2023/02/25
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望