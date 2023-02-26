【好人好事】80人獲頒好市民獎　22歲内地大學生智破好友受騙老婦免失380萬元

▲ 警務處處長蕭澤頤及一眾嘉賓主禮，頒發好市民獎（梁偉榮攝）

警方今日（26日）警方今日（26日）於灣仔會展中心舉行「好市民獎2022暨50周年頒獎典禮」，嘉許80名市民協助偵破案件。案件類型包括盜竊案、騙案、 風化案及刑事毁壞等，亦有7間機構因協助警方打擊罪行而獲頒「好機構獎」。

好市民獎2022當中涉及10宗詐騙案，騙徒犯案手法多為假扮受害者的家人，以騙取金錢。有獲頒好市民獎的銀行職員因察覺顧客轉賬的金額和原因有可疑，於是協助查證並報警，識破騙徒的詭計。

獲頒好市民獎的22歲學生魏中澳，於去年9月發現同為内地來港，就讀於科技大學的潘同學行為有異，在他關懷慰問後，才知道潘同學遇上僞裝内地公安的詐騙電話，被騙徒誘使其參與行騙計劃，於是魏中澳和潘同學透過警方微信「港漂報案室」群組報案，成功阻止騙案發生，亦避免一名83歲婆婆損失380萬元。

同樣獲頒好市民獎的60歲的士司機楊錦華，在去年9月駕駛的士接載一名65歲婆婆，期間留意到婆婆與其他人的電話對話，電話中的男子自稱是婆婆的兒子，因與別人打架而被綁架，需要現金才可獲得釋放，楊先生懷疑婆婆遇到騙案，於是聯絡婆婆的女兒確認，發現兒子完好無缺，更致電婆婆報平安。楊先生證實為騙案後報警，並協助警方調查，成功阻止騙案發生。

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記者：李芷玲