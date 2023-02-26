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【好人好事】48歲退休婦勇救墮海女童　獲頒全年好市民獎

社會 20:25 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

江碧君去年拯救一名7歲意外墮海女童，獲得全年好市民獎（梁偉榮攝）

警方今日（26日）於灣仔會展中心舉行「好市民獎2022暨50周年頒獎典禮」，嘉許80名市民協助偵破案件，當中48歲的退休人士江碧君英勇拯救7歲意外墮海的女童，獲得全年好市民獎。

江女士於去年5月在青衣海濱長廊釣魚時，發現一名7歲女童意外墮海，她隨即從岸邊拖起該名女童，並報警求助。江女士亦發現女童為需要特別照顧兒童，未能清楚表達，因此透過社交媒體嘗試聯絡女童家人，並於1小時内將女童交由其家人送院治理。

江女士表示，事發當日約傍晚6點多，附近釣魚的人都幾乎全都離去，只有她一人目睹女童意外墜海。江女士退休前為臨時演員帶隊人，並任職了數十年，具有豐富的臨場「執生」經驗，釣魚時碰巧遇到女童意外墜海，當時她指「淨係諗住救人，嗰到好大浪，有好多暗湧，遲多2秒小妹妹可能咁就一世」，江憑著冷靜的頭腦才能及時拯救女童，該女童亦所幸無礙。

她又指，家中有一個輕度智障的弟弟，需要有耐性溝通，因此面對同樣有溝通困難的女童，江女士知道要先安撫她的情緒，「佢一上嚟就想走，咁唯有俾包檸檬茶佢飲，安撫咗佢先」，及後才報警和為女童找家人。

至於利用社交平台群組尋找女童家人的方法，江女士指是源於早前釣魚時釣到一隻龜，並透過群組獲得適當處理的方法，她認為群組多為熱心人士。於是江拯救墜海女童後，便在群組上發文，成功為女童找回家人。

女童爸爸吳先生指，女兒患有自閉症，照顧時需要付出比平時多120分的耐性，因此很感謝江當日的英勇行為。否則會留下一輩子的遺憾。女童亦親手畫了一幅畫，以答謝江女士的救命之恩，並由吳先生代為致送。

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記者：李芷玲

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