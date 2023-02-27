【生命教育】中學生與各地人道救援組織視像會面　有學生指土耳其大地震啟發救援興趣

▲ 學生與各地醫療隊進行視象對話。(共享基金會提供)

今天為世界非政府組織日，開展人道救援項目的共享基金會，安排間學校，29位學生實時連線對話，與各地醫療隊成員實時連線對話，分享於吉布提、老撾和柬埔寨人道救援工作中的心路歷程。有學生表示，最近發生的土耳其大地震激發了她們對人道救援的興趣。

來自聖保祿學校的何同學和郭同學表示，最近發生的土耳其大地震激發了她們對人道救援的興趣。她們從這個活動了解到人道救援需要不同專業領域人士的合作，包括工程師、翻譯、行政人員和醫療團隊等。

拔萃男書院的鄭同學說，這次活動讓他意識到 ，人道救援不只限於幫助受自然災害或衝突影響的國家或地區， 資源匱乏國家仍然廣乏存在基本的健康問題，例如對個人生活有巨大影響的白內障，如果有機構協助他們改善這些問題，可以真正提升他們的生活質素。

共享基金會總幹事陳英凝教授表示，很高興響應世界非政府組織日2023 舉辦這個有意義的教育活動，今次活動讓香港青年人認識共享基金會工作，並透過第一身視像對話，與身處吉布提同事交流，擴闊青年人對人道救援工作的視野，亦期待更多有志之士加入人道救援事業，在國際大舞台上為國家及世界作出貢獻。

作為香港成立的中國非政府組織，共享基金會於在疫情肆虐期間，於去年9月及12月分別到老撾及柬埔寨啟動人道救援項目，並在疫情後立刻衝出亞洲，前往非洲吉布提，在當地啟動首個消除白內障致盲項目，計劃在未來數年當地進行6000宗免費白內障手術，項目啟動儀式亦將在2月27日進行。

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記者：陳展棋