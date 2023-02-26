【蔡天鳳碎屍案】警方証實一個湯煲發現死者頭顱　拘家翁情婦涉協助犯罪 (不斷更新)

▲ 警方交代調查進展。(曾秋文攝)

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為日前失蹤的名媛蔡天鳳，警方在案發村屋單位雪櫃內發現死者雙腳，惟其部分殘肢和頭顱仍然下落不明。消息指，警方於龍尾村碎屍現場單位內的一個大湯煲，尋回死者蔡天鳳頭顱，警方即將交待調查進展，TOPick即時更新案件發展。

香港警方西九龍總區刑事部（行動）警司鐘雅倫表示，今早於富山殮房聯同法醫，就檢取的湯煲進行化驗，於一個高身的湯煲發現一個頭顱，初步檢驗為年輕女子，相信是來自受害人，確實身份需要DNA及牙齒核對。鐘雅倫亦表示，於頭顱靠右邊後面的位置，發現一個6.5cm乘5.5cm，一個由硬物撞擊而成的洞，相信是致命原因。

鐘雅倫亦表示，警方於今日下午時分，於尖沙咀拘捕一名47歲女子，姓伍，涉嫌協助罪犯罪。鐘雅倫指，這名女子是65歲死者家翁的情婦，一起租用案發的單位，亦租用一個尖沙咀的單位，相信用於窩藏死者的前夫，現被扣留。

鐘雅倫表示，死者的前夫將會於今晚稍候時間被落案一項謀殺罪，連同早前被拘捕的家人，4人將會於明天於九龍城裁判法院提堂。

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鐘雅倫表示，相信受害人於車上受襲，來到屋中已不清醒，死亡時間仍有待調查。鐘雅倫指，不繡鋼湯煲半米深，直徑40厘米，整個煲全滿，最高一層有脂肪凝結的液體，亦有相信是人體組織的肉碎、紅蘿蔔及青蘿蔔等湯渣，認為不適合於現場化驗，以令証物損毀，因此於今早到殮房化驗。鐘雅倫亦表示，身體及驅幹仍然未找到，但只有任何線索亦不會放棄，希望令兇手定罪、及給予死者家屬答案，令死者沉冤得雪。

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鐘雅倫表示，將軍澳華人永遠墳場地方很大，而由於疑犯直至現今並不合作，因此只能靠情報分析，令調查非常困難。他指，今日於墳場未有發現，至於是否會於墳場或到其他地方繼續搜，鐘雅倫強調只有一絲線索都會繼續做。

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被問到，屍身煮過後DNA受破壞，如何令犯人成功入罪。鐘雅倫表示，警方會用盡一切方法及技巧，令兇手繩之以法。

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鐘雅倫表示，65歲男子的情婦是娛樂場所工作的女子，及後認識死者的家翁並成為情婦，對於事件是否知情仍然在調查，目前以協助罪犯犯罪作拘捕。

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責任編輯：陳展棋