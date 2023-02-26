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【街頭行乞】警方及入境處聯手掃蕩　9人涉非法行乞被捕　

社會 22:43 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

警方與入境處聯手打擊非法行乞活動。（警方提供）

自與內地恢復正常通關後，街頭行乞漸趨活躍。警方期望有效遏止相關非法活動，因此聯同入境處於各區黑點及人流較多的街道加強巡邏，採取執法工作。

截至今日（26日），一共有9名年齡介乎34至73歲的人士涉嫌非法行乞而被捕，當中7人持內地雙程證。

一共有9名年齡介乎34至73歲的人士涉嫌非法行乞而被捕。（警方提供）

警方指，會密切留意相關非法活動的發展，並會適時將個案轉介給社會福利署跟進，為真正需要援助的人士提供協助。警方亦會加強與其他部門交流，進行情報搜集，並與內地相關執法單位保持緊密聯繫，加強堵截任何懷疑有組織或意圖來港進行非法活動的人士入境。

警方表示，根據《簡易程序治罪條例》，任何人行乞或收取施捨，不論是首次或第二次被定罪，均可被罰款2000元及監禁一個月，如屬第三次或其後定罪，更可被罰款2000元及監禁十二個月。

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責任編輯：梁凱婷

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