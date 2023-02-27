【蔡天鳳碎屍案】前夫與父兄3人被控謀殺今早提堂　蔡天鳳頭顱尋回疑硬物擊頭致命 

▲ 探員日前在屋內檢走懷疑証物。曾秋文攝

28歲名媛蔡天鳳遇害並遭碎屍案，警方昨在早前檢獲的其中一個湯煲中發現相信是受害人的頭顱，頭顱靠右耳後方的位置有一個6.5厘米乘5.5厘米的洞，相信是致命原因，煲內同時檢獲數根肋骨及頭髮等，但死者的主要軀幹及雙手，仍然下落不明。

警方昨午再以涉嫌協助罪犯罪，拘捕一名47歲、相信是死者前家翁情婦的伍姓女子；而死者前夫、前大伯及前家翁三人均被控一項謀殺罪，前家姑則暫控一項妨礙司法公正罪，4人今早在九龍城裁判法院提堂。

前夫等3人控謀殺 今提堂

警方上周五在懷疑碎屍現場的大埔龍尾村一村屋內，檢獲兩煲混有人體組織的湯，並在村屋的雪櫃內發現死者的下肢，但軀幹、頭顱及雙手連日下落不明。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨晚交代案件調查進展時表示，警方昨早連同法醫在富山殮房化驗已檢取的證物，在其中一個高身不銹鋼湯煲內發現一個頭顱，初步檢驗透露屬於一個年輕女子，相信就是案中的受害人，但確實身份仍有待進一步DNA和牙齒核對。

鍾雅倫又指，頭顱靠右耳後方的位置有一個6.5厘米乘5.5厘米、相信由硬物撞擊而成的洞，法醫估計是致命原因。而煲內亦有數根肋骨、頭髮及小量人體組織，而另一個煲也發現小量人骨。

湯煲藏頭顱 耳後方有洞

被問到為何早前沒發現煲內有頭顱，鍾雅倫解釋，該煲有半米深、直徑約40厘米，警方發現時煲內液體「滿到頂」，且最高層有脂肪凝固的形狀物及很多湯渣，如紅蘿蔔、青蘿蔔及相信是人體組織的碎肉，為確保證據的完整性便將整個煲運至殮房，等候法醫檢驗。而法醫昨早得到死因裁判官授權化驗證物，便發現有關殘骸。



死者的雙手和身體主要軀幹仍不知所終，警方昨日繼續在涉事村屋及懷疑棄屍的將軍澳華人永遠墳場搜尋均無發現。鍾雅倫表示墳場很大，要搜尋不容易，而各被捕人又一直採取不合作態度，警方搜尋的地點只能靠調查及情報分析判斷，但強調只要有一絲綫索都不想放棄，會用盡一切方法調查，將兇手定罪並給死者家屬一個公道。



警拘前家翁情婦 涉助死者前夫潛逃



另外，警方昨午也在尖沙咀拘捕一名47歲、相信是死者前家翁情婦的女子，涉嫌協助犯罪。鍾雅倫稱，該女子在娛樂場所工作，較早前認識死者前家翁並成為其情婦，她與前家翁在月初一起租用涉案村屋，同時她也租用尖沙咀一單位窩藏企圖潛逃的死者前夫，但情婦對事件是否知請就仍調查中。

此外，鍾雅倫表示，暫時調查相信受害人在前大伯車上受襲，到達村屋時已不醒人事，但確實死亡時間有待進一步調查。警方相信所以涉案人士已經被捕，涉案4人今早在九龍城裁判法院提堂。

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記者 黃小冰