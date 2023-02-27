【蔡天鳳碎屍案】細節嚇怕大埔居民稱要心理輔導　小朋友大叫：唔好煲青紅蘿蔔湯

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大埔28歲名媛蔡天鳳遇害並遭碎屍案引起全城關注，案中不少細節令人髮指，聳人聽聞，令不少大埔居民在社交平台討論案件時，都表示需要心理輔導。

警方昨日（26日）在早前檢獲的其中一個湯煲中發現相信是受害人的頭顱，頭顱靠右耳後方的位置有一個6.5厘米乘5.5厘米的洞，相信是致命原因，煲內同時檢獲數根肋骨及頭髮等，但死者的主要軀幹及雙手，仍然下落不明。

被問到為何早前沒發現煲內有頭顱，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫解釋，該煲有半米深、直徑約40厘米，警方發現時煲內液體「滿到頂」，且最高層有脂肪凝固的形狀物及很多湯渣，如紅蘿蔔、青蘿蔔及相信是人體組織的碎肉，為確保證據的完整性便將整個煲運至殮房，等候法醫檢驗。而法醫昨早得到死因裁判官授權化驗證物，便發現有關殘骸。

警方交代案情時，提到有人加入「紅蘿蔔」、「青蘿蔔」，亦令不少大埔居民感到不安，讓他們聯想到日常飲用的住家湯水，不少人表示：

日日都見到 紅蘿蔔青蘿蔔 就諗起呢件事，唔止大埔，係香港人都需要輔導

我小朋友大叫唔好煲青紅蘿蔔湯

遲下買青紅蘿蔔都要實名登記呀！暫時不會飲青紅蘿蔔湯及發菜湯！龍尾村仲有人住，如果我住個邊幾日前零願唔要按金都會立即搬走，依d案好大冤氣架

也有人代入居住在懷疑碎屍現場附近的大埔龍尾村居民：

建議情緒本身唔好既人，唔好睇新聞得咁仔細。我唔小心睇得深入左，都成日諗起，仲諗佢啲小朋友唔知點

我臨訓之前睇，諗起個煲40cm半米深嘅煲，結果半夜醒左，喪盡天良

也有人勸喻，如感到不適應要減少閱讀有關新聞，或尋求心理輔導：

熄左個電視，睇其他新聞嘛，可以揀沉迷落去，可以揀抽離，係一個個人嘅選擇

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記者：黃穎津