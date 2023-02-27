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【求學動力】中學同學突發奮讀書DSE奪佳績　為一原因考入醫科港男批變態

親子 10:56 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

有港男指舊同學為一個原因而想讀醫科。

大學醫科要求高，想入讀當然最基本要有超班的成績。有港男日前在網上討論區分享中學舊同學的經歷，由成績差到中學文憑試（DSE）獲好成績，成功考入醫科。但他得知舊同學因為一個原因而想讀醫科後，形容對方想法變態。

由成績差到讀醫科

該名港男日於網上討論區Dcard，以「驚！同學努力讀醫嘅原因超恐怖！」為題發帖，表示一位中學男同學原本成績麻麻，且性格怪異，因此中學時朋友不多。這位男同學高中時成績只僅僅能入到修讀化學、生物的班別，而他的成績卻有很大變化。港男稱︰

佢好俾心機讀書，最後喺DSE都考得好好，讀到medic（醫科）。

現在港男與舊同學都是大學生，二人日前閒聊起來，港男問及對方為何想做醫生，被他的回覆嚇倒︰

佢竟然話，因為佢鍾意睇唔同嘅下體，做醫生可以幫人割包皮，光明正大咁睇唔同嘅下體。

港男大感嘔心，形容「真係會有啲變態嘅人將來會做到醫生」，他現在回想舊同學高中時努力讀書的動力，可能就是因為想做這些變態的行為。

最新影片︰

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網民︰佢真係入到medic

不少網民卻認為舊同學的舉動並無不妥，不論因何原因而讀書，他最終確實入到「神科」，反而讚賞他厲害。有網民留言，「咁你吹佢唔脹㗎喎，佢又真係入到medic」、「上網Google就可以免費睇到嘅嘢，居然咁努力讀medic，某程度而言都幾犀利」、「佢唔犯法就得啦，仲可以幫到人」，並直指他有目標始終是好事。

另一方面，有網民覺得這可能只是舊同學的戲言，港男卻信以為真，有感他亂講的可能性極大，根本不必上心。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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