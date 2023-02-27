【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹

▲ 前大伯IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害肢解碎屍，駭人命案震撼全城，前夫一家四口相繼被捕，其中31歲前大伯鄺港傑原為死者的司機，而且與Abby及其一對子女關係良好，鄺廣傑IG更不時分享與兩名孩子的玩樂照，惟不少網民卻直言，現時回看照片令人心寒。

蔡天鳳碎屍案昨日（26日）有突破性進展，警方終於在湯煲內尋回死者頭顱。由於死者生前屬公眾人物，加上被殺害的手法殘忍，令網民對事件內情極度好奇。其中前大伯鄺港傑原任Abby的私人司機，兩人經常見面。

有網民找到鄺港傑的IG起底，發現裡面有約10張與Abby的單獨合照，而且似與對方關係親厚，曾多番合照打上「#family」、「#broandsislove」等hashtag，似視死者如兄弟姊妹。在2020年，鄺港傑曾為死者慶祝生日，並祝福表示：「Happi bday!! Wish you a good one」，而一年前的合照更稱對方「有如自己親妹」。

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此外，鄺港傑的IG亦經常分享與兩名小朋友的玩樂照，並稱他們為姪仔、姪女，即Abby與前夫所生的子女。從照片和影片可見，鄺港傑似乎盡心照顧兩名孩子，帶他們去玩樂、陪他們出入、揸游艇出海、拖手行街等，看起來有爸爸的感覺，然而不少網民認為，現時回看照片感到心寒。

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有大批網民更於照片留言狠批對方「殺人犯」，「你殺咗人哋阿媽」、「禽獸都不如嘅變態冷血殺人魔家族」、「個細路就咁冇咗阿媽」。

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責任編輯︰王明芳