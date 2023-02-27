【蔡天鳳碎屍案】遺體修復未必是最佳方案　伍桂麟：或為家屬帶來二次傷害

▲ 資深遺體防腐師伍桂麟指出，遺體修復或為家屬帶來更多情緒問題。

蔡天鳳碎屍案轟動全城，資深遺體防腐師及遺體修復師伍桂麟（Pazu）於Facebook專頁撰文，解構肢解案件的遺體解剖、處理流程，又指在不同的原因及家庭條件下，遺體修復未必是最佳方案。

遺體解剖處理流程

Pazu分析遺體處理的流程，指死者肢體已在不同的調查發現後運往公眾殮房，相信政府衞生署的法醫科醫生亦進行多次解剖驗屍，包括毒理分析及抽取樣本，以確定死因。由於在本次案件中，遺體因被肢解及經過不同形式的處理，相信極有可能會繼續存放在殮房一段時間。

他繼說，死因裁判官會就有關報告和考慮有關個案的所有情況後，決定進行死因研訊。死因裁判官、陪審團就死亡個案所達致的結論等，為死者尋找真相。過程中，死因裁判官可能指示有需要保留肢體直至搜查終止為止。

在驗屍程序完結後，才可安排死者家人於公眾殮房辦理死亡文件，所以肢體可能因各種原因，導致存放延長而進一步腐化，死者親友更需要在殯葬事宜應及早安排。

遺體修復未必是最佳方案

作為「重型遺體修復」的專業人士，Pazu根據以往經驗表示，有時在不同的原因及家庭條件下，遺體修復未必是最佳方案。

他說，了解更多本次案件的報道後，初步結論認為「很大可能不宜再遺體修復」。他解釋，以死者是愛美的人士來說，她極可能希望在世的人只記起她最美的一面。

客觀上，任何在遺體身上的瑕疪，瞻仰遺容可能出現更多的遺憾及情緒上的二次傷害。

他指出，雖然遺體有修復的可能性，但由於碎屍程度太大，修復效果不會太理想，加上腐化情況嚴重，因此遺體經初步重整後打包，更適合「封棺」再作儀式，以另一種方式追悼死者。

作為遺體的修復和保存者，即使不能使軀殼化腐朽為神奇，但求保留逝者應有的尊嚴，為生者修復喪親而來的傷痕，減少傷痛畫面的二次傷害，為生者與倖存者日後的療傷之旅鋪路。

「好好活着，有時是奢侈的」

Pazu又說，「專業知識能改變及造就社會進步，同時能把傷害及負面影響進一步加劇」。涉案家庭中的家翁以多年從警的相關知識及經驗用來犯案，更組織家庭成員在此基礎上更大膽合謀，對受害人殘忍及其親友影響深遠。

他感嘆，「在罪惡面前，人的軀體是脆弱的，但生命曾經存在的意義，卻由往生者及曾受惠於她的人和事賦予的」。

尤其身處朽壞的社會風氣及人事交往中，自己能好好活着，有時是奢侈的。

不過，他亦提醒網民發表意見前應三思，建議冷靜看待法庭判決及調查結果後，再看真相及公義能否彰顯，

當下為自己及所愛的人好好活着，多行善事，繼續追求那奢侈的公義，相信「公義」還是會以另一種模式重現人間。

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責任編輯：羅嘉欣