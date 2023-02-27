【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與譚家感情超好　閨蜜透露Abby一個心願未了

▲ Abby的心願係咩？

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為28歲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi），慘遭前夫一家殺害，引起全城關注，事件令人髮指！

Abby早於18歲已跟前夫結婚並誕下兩名子女，有指二人因性格不合離婚，於2016年底與譚仔太子爺Chris再婚，Chris對Abby與前夫所生的子女視如己出，疼愛有加。

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▲ Abby與譚家關係超好。

Abby與譚家關係超好 方媛發文悼念

當得知太太遇害後，有知情人士向傳媒透露Chris悲痛欲絕，幾度痛哭，知道Abby生前最疼愛4名子女，向亡妻承諾：「我會照顧好所有Abby嘅小朋友。」

而且，Abby為人善良被好友形容如天使般，與前夫及現任丈夫的家人同樣關係良好。其老爺米線創辦人「五哥」譚澤均多次在人面前讚Abby：「我當Abby唔單止係新袍，仲係我個女。」足見譚家與Abby感情超好。

Abby的好姊妹方媛昨晚（2月26日）首度發文悼念好友，指對於Abby的死訊感到極度痛心：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為甚麼？痛心的情緒至今仍然未能平復！祈求安息。」

至於Abby的閨蜜「豹太」接受《東張西望》電話訪問，透露譚家的老爺奶奶好照顧Abby與前夫的小朋友，甚至可以同床睡覺，因為知道Abby很疼愛家人，所以一樣那麼愛鍚他們。

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澄清Abby不是模特兒 透露有心願未了

由於Abby經常出席品牌時裝活動，有指Abby是一位模特兒，對此「豹太」指Abby並不是模特兒：「只是品牌邀請她，因為她已經去到某一個VIP Level。」又指她與方媛是超閨蜜，加上同時候懷孕。

另外，「豹太」透露Abby有個心願未了，便是照顧流浪動物：「我們最近成立了一個慈善機構，她想幫助更多被棄養式流浪動物。」

「豹太」又指曾有隻流浪貓被車斷了隻手，之後整隻手都是烏蠅蟲，Abby並沒有嫌棄，更親自帶牠看醫生，表示對方放下身段，連其都不敢觸摸。

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Bob大讚Abby

而曾擔任Abby與Chris婚禮司儀的林盛斌（Bob）憶述對Abby的印象：「她是一位很友善，有禮貌及客氣的女孩子，她與Chris都非常年輕，我記得個婚禮氣氛十分好，大家好開心，沒想過發生這樣慘劇，希望警方早日破案，早日還回死者公道。」

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