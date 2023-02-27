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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【明星效應】兩大男神撑場成倫敦時裝周曝光焦點　助Burberry噟最具社交媒體價值品牌　

休閒消費 12:26 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

韓國足球員孫興慜（左）及泰國演員Bright（右），為Bruberry在社交媒體稱重的兩大功臣。

Burberry創作總監Daniel Lee首次成績表於上星期發表，作為他為Burberry操刀的第一個系列，自然不容怠慢，單是邀請來賓飛往倫敦就來自五湖四海，務求將曝光率推到最高峰，而事實上此舉的確成功，因為剛剛網上營銷平台Lefty追蹤數據所顯示，Burberry一躍而成為倫敦時裝周最具社交媒體價值的品牌。

而為了令傳媒和社交媒體將焦點放在品牌身上，今次品牌邀請的來賓可以說是包攬各路人馬，早前就為大家提過當中出席的有樂隊Blur主音Damon Albarn、電視劇《Killing Eve》其中一位女主角Jodie Comer等，和大家熟悉的韓國女星全智賢和現正效力熱刺足球隊的韓國球星孫興慜。

時裝展結束後，據網紅營銷平台Lefty追蹤的數據顯示，Burberry一枝獨秀共獲得價值530萬美元的社文媒體傳播，而當中有兩位亞洲人成了推動Burberry的社交媒體上的最大功臣，分別是泰國以《我們是天生一對》BL劇而火紅的Bright和熱刺足球隊的韓國球星孫興慜，前者貢獻了190萬美元、至於後者是170萬美元。

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至於當晚另一位風頭躉全智賢，原來這位「韓國一姐」從來都沒有Instagram帳號，但當日身穿Burberry trench coat出席的她，亦得到網民海量式的轉發，成為當日出席時裝展中數一數二的女星。

記者：何偉雄

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