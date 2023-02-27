【整容惹禍】34歲KOL接受醫美療程竟由牙醫打針　永久毀容起訴反被提告

▲ 34歲巴西KOL接受醫美療程竟由牙醫負責打針，導致永久毀容起訴反被提告。

接受醫美療程時，要了解過程的風險及謹慎選擇醫生和所注射的產品。早前一名34歲的巴西女KOL，在接受醫美注射療程後，面部竟開始腫脹及毀容，留下了永久的損傷。她在社交平台上分享了這段經歷及恢復過程，同時也正在起訴進行該療程的醫生，而該名醫生竟反過來對她提出訴訟。

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綜合外媒報道，巴西該名女KOL為34歲的Marian Michelini，早前她在Instagram上分享了一張接受醫美注射療程前後的對比照片，療程後全臉腫脹以及佈滿縫線的照片令人觸目驚心。在2020年12月，巴西一名牙醫曾向她提供免費的醫美療程，為她進行Botox和透明質酸來修飾面部，以換取Marian在社交平台上幫忙做免費廣告。不幸的是，做完醫美療程之後Marian的臉部開始嚴重腫脹和泛紅。

2021年6月，Marian向皮膚科醫生求醫後證實，她當時所接受注射的並不是透明質酸，而是在進行活組織檢查時臉部被該名牙醫注射了另外一種完全不同的化學物質polymethyl methacrylate (PMMA)，而PMMA 填充物與嚴重的並發症有關，例如慢性炎症、纖維化結節、皮膚變黃和眼瞼錯位，這也是給她的臉部帶來損傷並導致永久毁容的原因。

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Marian在社交媒體上分享這段自身經歷，告誡大家進行任何療程都要小心和謹慎，不希望再有人重蹈覆轍。同時她指出，在接受醫美療程時也要了解到任何面部注射都有風險，例如填充物會導致不對稱、出血、感染、腫塊等等，所以在進行前要想清楚，謹慎選擇合資格的醫生、醫美中心及合規格的產品，降低發生意外的風險。

事後她表示，⌈我的生命停止了，我的心理崩潰了。我只想找回我的臉。⌋而現在她也已經進行了三次手術，希望能夠修復她的臉，醫生也表示盡量地去除那些物質。除此之外，她還接受了20次高壓氧艙治療。但情況時好時壞，Marian在去年的帖文中表示她的情況變得更差了，皮膚毫無生氣，像沒有營養，讓她不敢出門。

目前，Marian正在起訢該名牙醫，對她的樣貌、財務狀況以及精神狀態都造成了負面影響，然而該名牙醫竟也對Marian提出訴訟，禁止Marian披露其身份和執業名稱，以及起訴她要求精神損害賠償和誹謗。

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責任編輯：羅嘉欣