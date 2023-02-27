【得閒飲茶】「得閒飲茶」變成沒有誠意的寒暄 方健儀：非誠勿擾

▲ 「得閒飲茶」已變成沒有誠意的寒暄，甚至打發別人的話語。

不知從何時開始，我討厭別人跟我說「得閒飲茶」！

從前，我很認真看待「得閒飲茶」，因為大家能坐下來飲茶吃飯，最起碼建基於朋友關係，有偈可傾的才會邀請對方有空時飲茶。所謂「有空」亦非常虛無，有心約飲茶通常會給予時效性，例如下星期、下個月。但漸漸地當我愈認識不同朋友，愈發現「得閒飲茶」已變成沒有誠意的寒暄，甚至打發別人的話語，即俗語Hea我。

有位認識10多年的朋友，每次WhatsApp聊天的最後一句，他總是以「得閒飲茶」，或「Let's catch up later」作結，不過沒有一次有下文。我由最初的期待，變為當是耳邊風或口頭禪。有日我無聊，數一數原來他跟我說了10次沒成事的「得閒飲茶」。

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我想推翻「得閒飲茶」只是口痕之說，因為飲茶是雙方的，我不能全怪主動約飲茶的人，因此我進行實驗，當有朋友說「得閒飲茶」，我迅速回答空暇時間，等待對方作實，部分結果是已讀不回。

正所謂「己所不欲，勿施於人」，因此我絕少主動叫人「得閒飲茶」，但感恩我從中分清哪些是真情或假意的朋友。落在「真情」組別的朋友說約食飯，雙方很快夾好日子，我立即訂枱，時間地點即時搞定，寫在手機日曆中。朋友無不讚嘆我的效率，我說：「出來行走漿糊，做事如吃飯一樣，說了就要做，拖下拖下就會唔記得。」至於「假意」組別的朋友，跟我說「得閒飲茶」時，我也會禮貌地回一個笑臉Emoji，意即「算吧啦你」！

做人做事跟約吃飯一樣，「言出必行，非誠勿擾」。茶，現在我只會跟值得我花時間的家人朋友一起去飲。

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原文刊於《晴報》，原題為得閒飲茶