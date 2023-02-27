【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺　陪做物理治療誘賭錢

▲ 蔡天鳳前夫曾陪「譚仔太子爺」做物理治療。

大埔發生極兇殘碎屍命案，死者為28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘遭前夫一家殺害，案件震驚香港，引來網民討論和關注。

在昨日（2月26日）傍晚有突破性進展，終於尋回死者蔡天鳳的頭顱。

Abby前夫Alex、前大伯及前家翁3人均被控一項謀殺罪，而Alex又被Abby的友人指他過往與Abby的現任丈夫「譚仔太子爺」Chris有來往，直指有人出招引Chris賭錢。

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蔡天鳳前夫出招

蔡天鳳的友人豹太指曾目睹Alex陪同因溜冰斷骨的Chris做物理治療，而豹太之所以看到Alex、Chris同行，因為她把物理治療師介紹予Chris，她又剛巧也於同日接受治療。

Alex當時向Chris說：「不如我哋而家唔好做物理治療，不如我而家帶你去賭錢啦！」Chris就相當拒絕對方，強調自己是不賭錢：「同埋我唔想呃Abby呀，同埋我隻腳都要醫㗎，我真係斷咗腳。」

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蔡天鳳不覺有問題

豹太憶述：「物理治療醫師問我可唔可以以後叫嗰個人（Alex）唔好上嚟，佢好MK、好古惑仔呀！影響到我哋做嘢呀！」

豹太更曾致電告知Abby，不過對方回覆：「嗰個咪我前夫囉，Ok㗎、冇問題！」

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