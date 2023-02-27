  • 18°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺　陪做物理治療誘賭錢

娛樂 11:55 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

蔡天鳳前夫曾陪「譚仔太子爺」做物理治療。

大埔發生極兇殘碎屍命案，死者為28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘遭前夫一家殺害，案件震驚香港，引來網民討論和關注。

在昨日（2月26日）傍晚有突破性進展，終於尋回死者蔡天鳳的頭顱。

Abby前夫Alex、前大伯及前家翁3人均被控一項謀殺罪，而Alex又被Abby的友人指他過往與Abby的現任丈夫「譚仔太子爺」Chris有來往，直指有人出招引Chris賭錢。

【蔡天鳳碎屍案】Abby去年辦28歲豪華生日派對　老公咬玫瑰擁吻愛妻視如公主

    點擊圖片放大
    +5
    +4

蔡天鳳前夫出招

蔡天鳳的友人豹太指曾目睹Alex陪同因溜冰斷骨的Chris做物理治療，而豹太之所以看到Alex、Chris同行，因為她把物理治療師介紹予Chris，她又剛巧也於同日接受治療。

Alex當時向Chris說：「不如我哋而家唔好做物理治療，不如我而家帶你去賭錢啦！」Chris就相當拒絕對方，強調自己是不賭錢：「同埋我唔想呃Abby呀，同埋我隻腳都要醫㗎，我真係斷咗腳。」

最新影片推介：龔嘉欣專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】龔嘉欣感恩活在挑戰中　隨遇而安：不用與別人比較

蔡天鳳不覺有問題

豹太憶述：「物理治療醫師問我可唔可以以後叫嗰個人（Alex）唔好上嚟，佢好MK、好古惑仔呀！影響到我哋做嘢呀！」

豹太更曾致電告知Abby，不過對方回覆：「嗰個咪我前夫囉，Ok㗎、冇問題！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
今日 10:08
【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與譚家感情超好　閨蜜透露Abby一個心願未了
今日 10:23
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與譚家感情超好　閨蜜透露Abby一個心願未了
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
今日 11:45
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲

你可能感興趣

【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
今日 10:08
【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與譚家感情超好　閨蜜透露Abby一個心願未了
今日 10:23
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與譚家感情超好　閨蜜透露Abby一個心願未了
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
今日 11:45
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
蔡天鳳 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
11:39 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式