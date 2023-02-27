【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲

▲ 蔡天鳳媽媽與女婿關係如親母子。

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為28歲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi），慘遭前夫一家謀財害命，案件震驚香港，引來大批網民討論和關注。

死者遇害後，家人及好友傷心欲絕，好友豹太形容Abby生前善良如天使一樣。

【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女 老爺「五哥」視Abby如親生女

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借網民吐心聲

蔡母「五姐」亦曾在Abby出席巴黎時裝周的活動照片中留言指Abby是「善良優秀的大寶寶」，除了為4個孩子的媽媽之外，亦熱衷公益事業，不時上載Abby與現任丈夫Chris及4名子女的家庭照。

Chris視兩名繼子女如己出，經常一家六口同遊迪士尼樂園、出海遊船河等，溫馨非常。

雖然蔡母「五姐」至今仍未為女兒慘遭害命烹屍發聲，但她曾點讚網民多個留言，包括「太殘忍了，一定要為女兒討回公道。唉，都是生女兒的人，看不得這樣的新聞」、「女兒一定教育得很好，可惜遇到人渲了，唉」、「一定不要讓壞人好過」等，透過網民留言吐喪女心聲。

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女婿外母情如母子

「五姐」可算是半個KOL，不時活躍於社交平台，分享與家人的生活點滴。有網民翻看「五姐」的抖音，見到除了有與Abby的溫馨母女照之外，還有很多與女婿Chris的合照。

Chris不時親吻外母臉頰，又會盡顯孝心為對方拿手袋，視外母如親生媽媽一樣，關係親厚。

「五姐」曾公開大讚Chris「超孝女婿」：「我超孝的女婿，緣份是很奇妙的，每次一起時有千言萬語滔滔不斷，彼此牽掛理解包容扶持，珍愛生命美好之旅感恩所有一切。」

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