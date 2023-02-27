【蔡天鳳碎屍案】Abby去年辦28歲豪華生日派對　老公咬玫瑰擁吻愛妻視如公主

▲ Chris視Abby如公主，去年在愛妻生日派對大曬恩愛。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害肢解碎屍，駭人命案震撼全城，前夫一家四口相繼被捕。Abby的離世，現任丈夫一家極度痛心，有友人轉達丈夫Chris感激Abby在其生命中出現。從Abby去年舉行的豪華生日派對的影片，的確感受到兩公婆非常恩愛，老公視Abby如小公主，在生日派對上咬著玫瑰、擁吻愛妻，網民難以想像Chris喪妻之痛。

▲ 老公Chris咬玫瑰擁吻Abby，非常sweet，好友方媛幫手影相。（影片截圖）

蔡天鳳母親分享女兒生日影片

蔡天鳳出身大富人家，母親「五姐」是內地女商人，Abby是長女，有兩名妹妹，蔡母以「五姐」在抖音設有帳戶，當中大部分影片看到Abby的蹤影，經常大讚她善良優秀。在去年8月，五姐上載長約1分鐘的影片，親朋好友為蔡天鳳慶祝28歲生日，蔡天鳳老公Chris當然有出席，影片中很多兩公婆恩愛的片段，羨煞旁人。

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Abby亦有在社交平台分享當天的生日派對照片，派對很奢華，布置是華麗歐洲宮廷風格，外牆很多畫作配襯，桌上有大量鮮花，每位賓客桌上分有一支用玻璃罩保護的紅玫瑰。在影片中，就有見Chris口咬玫瑰花去親吻愛妻，而方媛亦瞓身拗腰為他們影相留念。

Chris在生日派對上多次向太太Abby送吻，從後攬抱、面貼面跟太太恩愛合照，非常sweet！他更在太太生日派對上與賓客開心地跳舞。

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好老公視繼子女如己出

影片中，Abby媽媽輯錄了女兒一家合照，Abby跟Chris有跟4名小孩合照。Abby於18歲跟前夫結婚並誕下兩名子女，後因性格不合離婚，於2016年底與譚仔太子爺Chris再婚。Abby一直盡母親責任照顧子女，現任丈夫Chris亦視繼子女如己出，愛屋及烏。Abby好友「豹太」在社交平台引述Chris指，

好開心同感激佢係我嘅生命出現，帶咗四個咁得意咁聽話嘅小朋友俾我，好扶持我同好愛我嘅一個人。Abby生前係一個好好心地好善良嘅人，永遠都想幫人，我覺得邊個做到佢屋企人同朋友係嗰個人嘅福氣。

網民感受到Chris非常愛錫妻子，留言「現在的老公得哭死了」、「覺得第二任老公應該很愛她」、「我的天啊 她的老公媽媽多傷心啊」等。網民難以想像Chris喪妻之痛，盼他能振作。

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責任編輯︰王明芳