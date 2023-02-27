【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳前家翁情婦背景曝光　 為骨場「紅牌」曾被包養

▲ 情婦背景公開！

28歲名媛蔡天鳳早前遇害並遭碎屍，其前夫一家4人被捕。警方昨日（26日）再拘捕一名47歲姓伍的女子，涉嫌租用凱旋門一單位以窩藏蔡的前夫，該名女子是死者前家翁的情婦。最新被捕47歲姓伍女子昨晚被探員帶到灣仔軒尼詩道一大廈搜證。

據知，該名女子為一名「骨妹」，藝名「容容」，於太子一間樓上足浴保健店工作，閒時亦會到九龍城另一水療中心上班，約半年前，她認識蔡天鳳前家翁「球哥」，其後成為其情婦。

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與譚家感情超好 閨蜜透露Abby一個心願未了

容容從事足浴保健

兩人今個月承租龍尾村案發村屋單位，另於本月中旬以月租逾4萬港元，租用西九龍圓方上蓋凱旋門的一單位，用作窩藏死者前夫鄺港智，不排除鄺早已知悉其父有出軌行為。

有指容容工作地點位於太子唐樓一單位，該店類型為足浴保健，聲稱提供專業香薰SPA水療護理服務，另有提供香薰推油服務，利用獨特的手法暢通淋巴系統，有助改善身體的新陳代謝及循環系統，費用由298元至698元，又強調色情免問。

執法人員昨日亦到情婦的工作場所尋人，惟她沒有上班，遂向其同事查問後鎖定位置，再於尖沙咀街頭將她拘捕。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

容容背景公開

據了解，容容的友人指對方相貌娟好，是「紅牌」，更有兩名兒子，並爆出對方曾被包養：「佢有兩個仔都好大，十幾廿歲啦，之前有個有錢人是個老頭子話想包養佢，佢就話跟住老頭子唔使做。」

友人表示容容近期已甚少回來上班，不知她發生何事，被問到她是否認識案中死者的家翁「球哥」，該名女子則表示不認識，又指他未在骨場出現過。

最新影片推介：龔嘉欣專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R