  • 18°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳前家翁情婦背景曝光　 為骨場「紅牌」曾被包養

娛樂 11:33 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

情婦背景公開！

28歲名媛蔡天鳳早前遇害並遭碎屍，其前夫一家4人被捕。警方昨日（26日）再拘捕一名47歲姓伍的女子，涉嫌租用凱旋門一單位以窩藏蔡的前夫，該名女子是死者前家翁的情婦。最新被捕47歲姓伍女子昨晚被探員帶到灣仔軒尼詩道一大廈搜證。

據知，該名女子為一名「骨妹」，藝名「容容」，於太子一間樓上足浴保健店工作，閒時亦會到九龍城另一水療中心上班，約半年前，她認識蔡天鳳前家翁「球哥」，其後成為其情婦。

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與譚家感情超好　閨蜜透露Abby一個心願未了

容容從事足浴保健

兩人今個月承租龍尾村案發村屋單位，另於本月中旬以月租逾4萬港元，租用西九龍圓方上蓋凱旋門的一單位，用作窩藏死者前夫鄺港智，不排除鄺早已知悉其父有出軌行為。

有指容容工作地點位於太子唐樓一單位，該店類型為足浴保健，聲稱提供專業香薰SPA水療護理服務，另有提供香薰推油服務，利用獨特的手法暢通淋巴系統，有助改善身體的新陳代謝及循環系統，費用由298元至698元，又強調色情免問。

執法人員昨日亦到情婦的工作場所尋人，惟她沒有上班，遂向其同事查問後鎖定位置，再於尖沙咀街頭將她拘捕。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

容容背景公開

據了解，容容的友人指對方相貌娟好，是「紅牌」，更有兩名兒子，並爆出對方曾被包養：「佢有兩個仔都好大，十幾廿歲啦，之前有個有錢人是個老頭子話想包養佢，佢就話跟住老頭子唔使做。」

友人表示容容近期已甚少回來上班，不知她發生何事，被問到她是否認識案中死者的家翁「球哥」，該名女子則表示不認識，又指他未在骨場出現過。

最新影片推介：龔嘉欣專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】龔嘉欣感恩活在挑戰中　隨遇而安：不用與別人比較

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
今日 10:08
【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
【蔡天鳳碎屍案】遺體修復未必是最佳方案　伍桂麟：或為家屬帶來二次傷害
今日 11:03
【蔡天鳳碎屍案】遺體修復未必是最佳方案　伍桂麟：或為家屬帶來二次傷害
【蔡天鳳碎屍案】前夫一家4人今早首次提堂　大批警員戒備
今日 10:14
【蔡天鳳碎屍案】前夫一家4人今早首次提堂　大批警員戒備
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與譚家感情超好　閨蜜透露Abby一個心願未了
今日 10:23
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與譚家感情超好　閨蜜透露Abby一個心願未了

你可能感興趣

【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
今日 10:08
【蔡天鳳碎屍案】IG狂曬與蔡天鳳仔女玩樂照　前大伯曾稱Abby如親妹
【蔡天鳳碎屍案】遺體修復未必是最佳方案　伍桂麟：或為家屬帶來二次傷害
今日 11:03
【蔡天鳳碎屍案】遺體修復未必是最佳方案　伍桂麟：或為家屬帶來二次傷害
【蔡天鳳碎屍案】前夫一家4人今早首次提堂　大批警員戒備
今日 10:14
【蔡天鳳碎屍案】前夫一家4人今早首次提堂　大批警員戒備
蔡天鳳 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
11:39 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式