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【蔡天鳳碎屍案】前夫一家四口被控謀殺及妨礙司法公正　還押至5.8待進一步調查

社會 11:18 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

前大伯鄺港傑今被押解至九龍城裁判法院提堂。（曾耀輝攝）

大埔龍尾村碎屍命案，名媛蔡天鳳疑遭殺害後被肢解，其前夫、前家翁及前大伯同被控謀殺罪，前家姑則被控1項妨礙司法公正罪，今（27日）被押解至九龍城裁判法院提堂。各被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至5月8日再訊，以待警方進一步調查，包括進行一系列科學鑑證，以及檢查涉案通話紀錄，各被告期間需還押。庭上透露死者前夫另涉1宗盜竊案後潛逃，裁判官將盜竊案轉介至區域法院，並於明天（28日）處理。

被告為前大伯鄺港傑（31歲），報稱司機；前家翁鄺球（65歲），報稱退休人士；前家姑李瑞香（63歲），報稱退休人士，以及前夫鄺港智（28歲），報稱無業。鄺氏三父子同被控1項謀殺罪，李被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。

控罪指，鄺氏三父子於2023年2月21日，在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳；李瑞香則於2023年2月23日，在香港意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

各被告被押解出庭應訊時，鄺球神情輕鬆，並偶爾望向旁聽席；鄺港傑、鄺港智兩兄弟則偶有低頭，目無表情，並在書記宣讀控罪時低聲確認；李瑞香則在整個聆訊過程中低頭，一家四口未有於庭上交流。

各被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，包括進行一系列科學鑑證，以及檢查涉案通話紀錄，並反對被告保釋申請。各被告未有反對押後案件，前家姑李瑞香申請保釋被拒，其餘3人均沒有保釋申請，裁判官將案件押後至5月8日再訊，各被告期間須還押。

法院門外有逾20名衝鋒隊警員巡邏戒備，警員均身穿具防割功能的戰術背心，並配備防割衣領，另在停車場入口度架設欄杆。

庭上所見，司法機構亦派出多名職員到場協助安排旁聽人士入座，至於記者及旁聽人士到庭旁聽則毋須領籌。聆訊尚未開始時，庭內逾80個座位幾近坐滿，並有逾20名記者到場採訪，但未有死者親友到庭旁聽。

另外，鄺港傑另涉7項盜竊罪，案件原定於2015年11月19日起進行為期15天的審訊，惟鄺於同年8月17日未有到警署報到，區域法院遂於8月21日發出拘捕令。控方今於庭上申請將鄺解回區域法院作進一步處理，裁判官將盜竊案轉介至區院處理，鄺需於明天（28日）到區院應訊。

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記者：梁錦麟

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